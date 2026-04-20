Fotovoltaico alla Pertite? Pd: “Lo dice un atto ufficiale”. Centrodestra: “L’area era già esclusa, è scritto chiaramente”

Il dibattito sul destino dell’ex Pertite non poteva che approdare in consiglio comunale. Alcuni giorni fa, infatti, il sindaco Katia Tarasconi aveva posto l’accento su una nota del Ministero della Difesa: nota che annoverava l’area piacentina tra le zone papabili per impianti energetici, nello specifico impianti fotovoltaici. Da lì ecco nascere la querelle: il primo cittadino ha puntato il dito contro il Governo e il centrodestra che ha accusato il sindaco di propaganda. Come detto, la discussione si è spostata oggi anche in consiglio comunale.

L’intervento di Luigi Rabuffi (Alternativa per Piacenza)

“Lo avevamo temuto l’8 maggio del 2025, quando venivamo a sapere degli 11 immobili di proprietà dello Stato all’interno del Comune di Piacenza, quindi compresa l’ex Pertite selezionata ai fini di una valorizzazione in collaborazione con investitori privati. Avevamo raccolto con fiducia le parole dell’assessore Fantini, che il giorno dopo ci assicurava pubblicamente che era un errore che sarebbe stato sanato nella scheda specifica del Demanio”.

“Ma visto quello che è accaduto in questi giorni, con la nota del Ministero della Difesa e con l’avvio di fatto di questa fase di consultazione relativamente al programma di interventi per lo sviluppo delle energie rinnovabili, e vista la scadenza di 30 giorni che è stata data per presentare le eventuali osservazioni da parte del Comune, che spero arriveranno naturalmente nei 30 giorni e chiuso con quello scontro un po’ dialettico tra il Sindaco e il Ministro Foti, non vorremmo che questa fosse solo l’ultima puntata di una telenovela destinata a proseguire a lungo e dal finale per nulla scontato”.

“Per tutto questo come Alternativa per Piacenza, condividiamo e comprendiamo lo sgomento naturalmente del Comitato Parco Pertite, perché anche noi come loro abbiamo a cuore le sorti del Parco. Chiudo dicendo che tra il nostro sindaco Tarasconi e il Ministro Foti, il nostro tifo è sempre e solo per il Parco della Pertite”.

L’intervento di Patrizia Barbieri (Civica di centrodestra)

“Il 4 giugno del 25, quindi un anno fa, viene pubblicato il bando energia 5.0 da parte di Difesa Servizi e con questo bando energia 5.0 si va a valorizzare quelli che sono le aree militari per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questa amministrazione evidentemente non si è accorta del bando, perché io non ho sentito nessuno che parlasse di questo bando e del fatto che lì ci potesse essere la Pertite”.

“Quando scoppia il caso Sbelli? L’altro giorno, ma non scoppia nella sede istituzionale come avrebbe dovuto essere, quindi con un confronto voglio dire all’interno del consiglio o nella commissione. No, noi ci troviamo un bel banner con tanto di post, una grancassa contro il governo da parte del sindaco stesso, che io questo lo ricordo, non è il sindaco candidato sindaco, è il sindaco, è una istituzione, poi può fare le campagne elettorali che vuole, ma quando parliamo dei temi del comune è istituzione e quindi ha l’obbligo di fare comunicati nel rispetto della verità dei fatti e dell’imparzialità e questo non è stato”.

Era sufficiente leggere sul sito

“Viene suonata questa grancassa, esce uno spirito ambientalista mai visto prima, e non si fa nessuna verifica. Bisognava fare una verifica, anche perché nel frattempo era arrivato un messaggio niente meno che del commissario per l’energia rinnovabile della Difesa, che scrive direttamente al sindaco di aver rinunciato da tempo alla Pertite e del resto se invece che fare i post si andava sul sito, si sarebbe che c’è esclusa la Pertite, la Pertite era già esclusa, cioè sono i dati ufficiali che parlano non i post e questo è l’avviso: “Si informa che a seguito di sopravvenute valutazioni di carattere istituzionale in ordine all’interesse pubblico connesso alla valorizzazione del bene, il lotto ex Pertite espunto dall’elenco dei siti oggetto della procedura di gara”.

“Oggi sostanzialmente siamo qui a parlare di un fotovoltaico che non c’è, la campagna elettorale evidentemente è già partita, ma non si giustifica quella che è la manipolazione di verità, perché quello che è obbligo di un sindaco è la trasparenza amministrativa. Cogliamo almeno quest’occasione per convocare quel famoso tavolo tecnico che c’era stato richiesto anche dal comitato e lavoriamo davvero per portare a casa i risultati della Pertite. Evitiamo di fare i banner e di fare gli scoop ma lavoriamo seriamente per la città”.

La replica di Salvatore Scafuto (Pd)

Sulla ex Pertite credo sia necessario portare il dibattito sul piano di serietà e di verità, perché quella a cui stiamo assistendo in queste ore è un tentativo evidente di semplificare in parte e distorcere una vicenda che è complessa da decenni. Partiamo dai fatti non dalle opinioni. Il Comune ha ricevuto un atto ufficiale del Ministero della Difesa che avvia un procedimento e chiede formalmente di presentare osservazioni entro 30 giorni nell’ambito della valutazione ambientale relativa anche alla possibile realizzazione di un impianto fotovoltaico sull’area dell’ex Pertite”.

Scritto nero su bianco, non sono voci

“Quindi no, non stiamo parlando di voci, di interpretazioni o di strumentalizzazioni come sono state chiamate, stiamo parlando di un procedimento amministrativo in un percorso nero su bianco. E allora la prima domanda è semplice: di fronte a un atto ufficiale dello Stato, un Comune responsabile cosa dovrebbe fare? Far finta di nulla? Fidarsi di rassicurazioni verbali di una chiamata, di una telefonata? Oppure partecipare formalmente al procedimento per tutelare gli interessi della città? Quello che ha fatto il Sindaco”.

“La risposta per chi ha senso delle istituzioni è una sola: le osservazioni vanno presentate, non è una scelta politica, è un dovere amministrativo ed è proprio qui che emerge una contraddizione evidente da parte di chi oggi attacca l’amministrazione. Da un lato si sostiene che l’intesa firmata nel 2024 sarebbe insufficiente, perché non esclude esplicitamente il fotovoltaico, dall’altro quando emerge un atto ministeriale che dimostra che quella esclusione non è ancora formalizzata, si accusa la Sindaca di fare polemica”.

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