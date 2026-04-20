Attività ludico-didattiche a Palazzo Farnese, una ricca offerta per tutte le età

Da ottobre 2025, Farnese Factory (RTI composta da Associazione Arti e Pensieri, Favellarte APS e Malena) gestisce, in partenariato speciale con l’Amministrazione Comunale, l’offerta educativa e ricreativa di Palazzo Farnese.

L’Amministrazione ha promosso un forte rinnovamento nella gestione dei laboratori e delle visite, in precedenza affidati a diversi enti singoli. L’obiettivo è coordinare proposte più complesse, accessibili a ogni fascia d’età e inclusive per soggetti fragili o con disabilità, garantendo la continuità durante tutto l’anno solare.

Le iniziative dei primi sei mesi hanno riscosso un notevole successo di pubblico. Oltre ai percorsi didattici settimanali per le scuole, sono state introdotte nuove esperienze per adulti nel fine settimana. Tra queste: “Il Nodo Magico” (ultima data 2 maggio), itinerario legato alla mostra “Sibille”; le sessioni di Yoga al Museo la domenica mattina e le visite tematiche pasquali “Pace in Terra”, dedicate ai simboli di rinascita.

Con grande soddisfazione, presentiamo ora il programma per la primavera e l’estate 2026, anch’esso ricco di novità.

23 MAGGIO – NOTTE DEI MUSEI

1946-2026: le donne italiane hanno votato per la prima volta.

I Musei Civici celebrano l’anniversario con una serata dedicata al femminile nell’arte e nella cultura. Un percorso tra visite guidate, laboratori per tutte le età, musica dal vivo e degustazioni per scoprire le collezioni in una nuova prospettiva.

Attività per adulti, bambini, famiglie

Programma

Visite tematiche a sezioni del museo legate al tema generale con partenze ogni 30 minuti. Laboratori per bambini e per adulti (3 sessioni ciascuno).

Esposizione degli elaborati realizzati dagli studenti durante l’anno. Sul loggiato: musica dal vivo e degustazione di vini locali.

Orari: Apertura 19:30 – 00:30. Inizio attività ore 20:00, ultimo ingresso ore 24:00.

Info: Prenotazione consigliata via mail a: farnesefactory@gmail.com (verrà data precedenza ai prenotati).

Costo: 1€, grazie anche al contributo dell’Amministrazione Comunale.

8-26 GIUGNO / 31 AGOSTO-11 SETTEMBRE

FARNESE SUMMER CAMP

Un centro estivo di qualità articolato su 5 settimane e strutturato come percorso educativo interdisciplinare tra le sezioni del Palazzo. Il progetto integra apprendimento e gioco, sostenendo le famiglie nella conciliazione vita-lavoro (Farnese Factory aderisce al progetto regionale FSE+ RER 2026 che prevede quindi l’erogazione di contributi ai nuclei familiari in

possesso di specifici requisiti di età, di reddito e occupazionali per l’abbattimento delle rette di frequenza dei centri estivi- il bando è in pubblicazione).

Obiettivi: Conoscenza del patrimonio, sviluppo di competenze creative e linguistiche (attività in inglese), inclusione e socializzazione.

Struttura: Ogni giorno sarà dedicato ad una sezione museale diversa (Archeologica, Carrozze, Civica, Pinacoteca, Risorgimento). Il programma include attività teatrali, cacce al tesoro, musica, yoga per bambini e un’uscita settimanale sul territorio oltre che ad attività in lingua inglese.

Per informazioni e Iscrizioni: farnesefactory@gmail.com | Segreteria: 351 3995628

12-14 GIUGNO – GIORNATE EUROPEE DELL’ARCHEOLOGIA (GEA)

Domenica 14, ore 10:00-12:30

“Di letto in letto”: Alla scoperta del magnifico letto in osso di età repubblicana. Segue la visita alla tomba a camera recentemente riqualificata presso l’Ospedale Civile di Piacenza. Target: Adulti | Costo: Biglietto 2€ (attività gratuita).

Domenica 14, ore 16:00-18:00

“Archaeology in the making” (il cantiere archeologico come luogo di conoscenza): Conferenza e visita guidata sui più recenti scavi archeologici piacentini, i cui reperti sono esposti nel Museo Archeologico.

Target: Adulti | Costo: Biglietto 2€ (conferenza gratuita).

16 GIUGNO – 17 LUGLIO – SUMMERCULT TI PORTA AL MUSEO

In occasione delle serate del festival, Farnese Factory offre una visita esclusiva di 30 minuti tra i capolavori di Palazzo Farnese con la possibilità di vistare stanze e parti del Palazzo generalmente non aperte al pubblico. Si sta verificando la possibilità di effettuare visite speciali per utenze fragili.

Orari: 19:45 | 20:15 | 20:45.

Accesso: Riservato ai possessori del biglietto degli spettacoli.

Costo: 5€.

PROSSIMAMENTE (Luglio e Agosto)

Farnese Factory, in collaborazione con il Comune e altre realtà locali, sta definendo il calendario delle serate estive: visite alle collezioni seguite da aperitivo, anche con l’organizzazione di attività specificatamente dedicate a persone con disabilità sensoriale (LIS, ipovedenti).

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili nelle sezioni News dei siti di Farnese Factory e del Comune di Piacenza.

Tutti i programmi dettagliati con le scansioni orarie di visite e laboratori definitivi e l’indicazione dei relativi costi, saranno a breve pubblicati sul sito dei Musei Civici di Palazzo Farnese (https://www.palazzofarnese.piacenza.it/it/news)e su quello di Farnese Factory (www.farnesefactory.it).

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