Tennistavolo – Cortemaggiore sconfitto 5-1 e retrocesso in Serie B2

Ultima giornata di campionato con tutti gli occhi puntati sulla Serie B1 nazionale. Il Cortemaggiore si giocava tutto nello scontro decisivo contro Villa Romanò: una vittoria, unita a una contemporanea sconfitta dell’Enjoi Collegno, avrebbe garantito la permanenza in categoria.

Il verdetto finale, però, è stato netto: sconfitta per 5-1 e retrocessione in Serie B2.

In un girone di livello molto elevato, il Cortemaggiore ha affrontato la stagione puntando sull’esperienza di Rocco Conciauro (seconda categoria) e sulla valorizzazione dei giovani cresciuti in casa, come Pietro Calarco (under 19), affiancati da Alex Sazonov, impegnato nel doppio ruolo di atleta e allenatore.

Il campionato è iniziato con difficoltà, soprattutto a causa delle condizioni fisiche non ottimali di Conciauro. Con il passare delle giornate la squadra ha trovato una certa continuità, senza però riuscire a ottenere risultati decisivi. La salvezza sembrava comunque alla portata, ma la sconfitta nella penultima giornata contro il già retrocesso Mondovì ha lasciato sul campo due punti pesantissimi, rivelatisi poi determinanti.

Si tratta di una retrocessione storica per il club, che non era mai sceso di categoria nei campionati nazionali di alto livello. Una stagione sfortunata, segnata da numerosi infortuni e assenze importanti: Conciauro, Molinari, Dernini, Colombi ed Elaazri Anas nelle serie nazionali; Miserotti Simone ed Elazzri Yllias nelle categorie regionali.

TECO CATTINA CORTEMAGGIORE – VILLA ROMANÒ 1-5

La posta in palio era altissima. I primi tre incontri hanno evidenziato una certa mancanza di determinazione e lucidità tattica nei momenti decisivi.

Sazonov – Cerea 2-3 (11-7, 15-17, 11-9, 4-11, 10-12)

Calarco – Fontana 1-3 (9-11, 11-7, 9-11, 7-11)

Conciauro – Lombardi 1-3 (11-5, 9-11, 7-11, 10-12)

Sazonov – Fontana 1-3 (12-14, 3-11, 11-4, 7-11)

Conciauro – Cerea 3-0 (11-4, 11-8, 11-3)

Calarco – Lombardi 0-3 (5-11, 10-12, 8-11)

Classifica finale Serie B1

Tonoli Verzuolo – 28 (promosso in A2) Vigevano – 22 CUS Torino – 20 AON Milano – 12 Villa Romanò – 12 Enjoi Collegno – 8 Teco Cattina Cortemaggiore – 6 (retrocesso) Mondovì – 4 (retrocesso)

Altri campionati

Serie B2 Nazionale

Poviglio – 28 (promosso in B1) Marco Polo Brescia – 22 Altavista Brescia – 18 Teco Mete Cortemaggiore – 14 San Michele Ripalta – 10 Battistini Parma – 10 Open House Brescia – 8 (retrocesso) CUS Bergamo – 1 (retrocesso)

Serie C1 Nazionale

Arsenal Reggio Emilia – 28 (promosso in B2) Castelgoffredo – 22 Premix San Polo – 14 Ferval Reggio Emilia – 12 Bagnolese Alfa Food – 12 Brunetti Castelgoffredo – 10 Eurolamiere Modena – 8 (retrocesso) Teco Cattina – 4 (retrocesso)

Serie D1 Regionale

Sidemac Parma – 26 (promosso in C2) Casalgrande – 22 Vittorino da Feltre – 16 Olio 2 Torri Reggio Emilia – 14 Premix San Polo – 14 Euromec Modena – 14 Teco Costantini Cortemaggiore – 8 (playout) Salsomaggiore – 0 (retrocesso)

Serie D2 Regionale

Verix Reggio Emilia – 26 (promosso) Ferval Reggio Emilia – 20 Teco Devoti Cortemaggiore – 18 ESI Piacenza – 16 Valnure – 14 Il Sale Parma Costruzioni Generali Modena – 2 (retrocesso) San Paolo Parma – 2 (retrocesso)

Serie D3

Audax Scolari Reggio Emilia – 20 (promosso) Premix San Polo – 18 Psistem Piacenza – 18 Teco Cortemaggiore – 14 Battistini Parma – 8 Poviglio 3 Emme – 6 Salsomaggiore – 0

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