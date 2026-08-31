Concorso Giana Anguissola, Valentina Misgur è la vincitrice della sezione Romanzi della XVII edizione

È Valentina Misgur la vincitrice della sezione Romanzi della XVII edizione del Concorso letterario nazionale Giana Anguissola con il suo inedito Nella bocca dell’orco, una storia che indaga la gelosia tra fratelli e sorelle immergendo il racconto in un mondo fantastico e fatato: tra prove avventurose e colpi di scena, tra risate e momenti di grande suspence, la gelosia si trasforma in comprensione, scoperta dell’altro e forte legame affettivo. La storia di Valentina Misgur ha appassionato a tal punto da ricevere anche il premio Speciale Libertà, dedicato alla sezione Romanzi.

Al primo posto nella categoria Racconti si è invece classificata Michela Guidi con Sara e la nuvola una narrazione toccante e poetica che lascia all’immaginazione un lieto fine che la storia non ha permesso.

La giuria Ragazzi ha invece valorizzato il racconto Il lupo che seguì il profumo del mare di Lara Elisa Carbone, terza classificata nel Concorso.

LA PROCLAMAZIONE

La proclamazione dei vincitori è avvenuta sabato 29 agosto a Travo, in una cerimonia aperta dalla sindaca Roberta Valla che ha ricordato la nascita del concorso ben 17 anni fa sottolineandone la crescita costante e gli ottimi risultati ottenuti. L’evento fortemente sentito ha visto la partecipazione dei finalisti, dei giurati che hanno valutato le opere, delle autorità locali e di un folto pubblico di appassionati lettori, che da anni segue il concorso intitolato alla scrittrice piacentina Giana Anguissola.

La serata è stata anche l’occasione per conferire un riconoscimento ai vincitori del Premio Giana Anguissola indetto dal Comune di Piacenza e dalla Biblioteca Giana Anguissola e rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Piacenza e provincia, con cui dal 2023 è stata avviata una collaborazione con l’obiettivo di unire le forze per promuovere la lettura e valorizzare il talento e l’impegno dei giovani che si cimentano con la scrittura.

Per la Scuola secondaria di primo grado i riconoscimenti vanno a Bianca Casalini prima classificata nella sezione Poesia con il testo “La parola d’oro”, e Aurora Colombo, prima classificata nella sezione Prosa con il testo: “Ora sta a te”.

Per la Scuola secondaria di secondo grado sono state premiate Sofia Chavez con “Il sapore amaro dell’adolescenza” (sezione Poesia) e Jamina Rossi con “Il Rumore del Bianco” (sezione Prosa).

Prima della premiazione la serata ha visto gli interventi del pedagogista Daniele Novara, presidente della giuria, della direttrice di Andersen Barbara Schiaffino e della studiosa di letteratura giovanile Carla Ida Salviati.

IL CONCORSO

Il Concorso Giana Anguissola è uno dei pochi in Italia di letteratura inedita per bambini e ragazzi. Giunto quest’anno alla sua XVII edizione, è organizzato dal Comune di Travo in collaborazione con la cooperativa Educarte e l’associazione Travolibri, patrocinato dal Ministero dei Beni culturali, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla provincia di Piacenza e sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e da Gruppo Libertà.

Le opere in concorso, 30 racconti e 30 romanzi, sono state lette in forma anonima e valutate dalla giuria tenendo conto dell’originalità del contenuto, della qualità dello stile narrativo e dell’aderenza alla fascia di lettori di riferimento (6-9 per i racconti e 9-12 per i romanzi).

La Giuria che ha valutato le opere in concorso è presieduta da Daniele Novara ed è composta da Barbara Schiaffino, Carla Ida Salviati, Rosella Parma, Valeria Depalmi, Roberta Chiapponi, Giorgio Eremo e Giovanni Battista Menzani, a cui si aggiungono i giurati d’onore Adele Mazzari (fondatrice del concorso), Riccardo Kufferle (figlio di Giana Anguissola), Gian Luca Rocco (direttore responsabile Libertà, Telelibertà e Liberta.it).

Con l’edizione 2026 la Giuria Ragazzi ha visto il coinvolgimento di più 60 tra alunni e alunne dell’Istituto Comprensivo di Bobbio, che hanno letto e selezionato il miglior racconto inedito a cui spetta una menzione d’onore.

LE OPERE VINCITRICI

Nella sezione Romanzi inediti per ragazzi lo scritto che si è aggiudicato il 1° premio di 1.500 euro è Nella bocca dell’orco di Valentina Misgur e ha ricevuto anche il premio speciale “Libertà”; il 2° premio di 400 euro è andato a Villa Venerinadi Alessandra Ubezio; il 3° classificato, il romanzo Nautilus di Paola Romagnoli, è stato premiato con un buono acquisto libri del valore di 250 euro

Nella sezione Racconti inediti il 1° classificato è risultato Sara e la nuvola di Michela Guidi; secondo premio per Il custode delle parole sospese di Angela Bozza e 3°classificato Il lupo che seguì il profumo del mare di Lara Elisa Carboneche è stato premiato anche con la Menzione Speciale assegnata dalla Giuria Ragazzi

I vincitori della sezione Racconti sono stati premiati con buoni acquisto libri, ingressi al Parco e Museo Archeologico di Travo grazie alla disponibilità di Archeovea impresa culturale e prodotti locali offerti dalle aziende: Azienda Agricola Il Poggiarello, Azienda Agricola Rossi Silvana, Azienda Agricola Il Granello di Senapa di Delcuratolo Angela.