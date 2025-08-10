Maxi controlli in città e provincia con il reparto SIO dei carabinieri, due arresti per spaccio

Castel San Giovanni sotto la lente dei carabinieri delle Squadre di Intervento Operativo (SIO) dell’Arma territoriale.
Nelle giornate di venerdì 8 agosto e nella notte di sabato 9 agosto, i militari hanno dato vita a un’operazione di prevenzione con alcuni posti di controllo rafforzati e pattugliamenti mirati lungo le vie strategiche della cittadina della Valtidone.
Il bilancio dell’operazione parla chiaro: 85 persone identificate, 53 veicoli ispezionati ed alcune contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada. Un’azione di prevenzione che ha visto i carabinieri presidiare il territorio con determinazione, scoraggiando comportamenti pericolosi e aumentando la percezione di sicurezza tra la popolazione.
La presenza delle SIO, reparti addestrati per interventi rapidi e ad alta visibilità, insieme ai carabinieri di Castel San Giovanni, si conferma un deterrente concreto ed efficace non solo a Castel San Giovanni, ma in tutta la provincia. Ne sono prova i due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti effettuati in città a Piacenza nella settimana appena conclusa, che dimostrano come la loro attività contribuisca in modo diretto e incisivo al contrasto della criminalità.
Anche nei prossimi giorni questo tipo di operazioni proseguiranno in città e in provincia, in linea con la pianificazione operativa sul territorio disposta dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, a conferma di una strategia di prevenzione costante e coordinata.