Spaccio di cocaina, cliente e pusher sorpresi dai carabinieri in via Roma e bloccati

Quattro dosi cedute all’angolo con via Legnano: i carabinieri bloccano due uomini, sequestrano quasi 3 grammi di droga e denunciano un 46enne per spaccio.

Uno scambio rapido, pochi istanti in strada, poi l’intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. È quanto accaduto nel pomeriggio dell’8 giugno 2026 in via Roma, all’altezza dell’angolo con via Legnano, dove una “gazzella” del radiomobile in transito ha notato due uomini intenti a passarsi alcuni involucri sospetti.

Erano circa le 16:50 quando i militari del Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, hanno visto un uomo di origine nordafricana cedere degli involucri di colore bianco a un cittadino italiano. La scena ha subito attirato l’attenzione dell’equipaggio, che ha fermato l’auto di servizio e intimato l’alt ai due uomini.

Alla richiesta dei carabinieri, l’uomo italiano, un 35enne di Rottofreno, ha consegnato spontaneamente ciò che teneva ancora in mano: quattro dosi di sostanza stupefacente, del tipo cocaina. I due sono stati quindi accompagnati negli uffici di via Beverora per gli accertamenti.

La sostanza dal peso di quasi 3 grammi e le successive perquisizioni personali hanno invece dato esito negativo. Al termine delle verifiche, il presunto cedente, un 46enne nato in Marocco e residente a Piacenza, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’altro uomo è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa come assuntore.

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