Confesercenti Piacenza il 31 luglio tappa a Rivergaro della raccolta firme per “Il Battito della Città”

Prosegue anche a Rivergaro la campagna di Confesercenti Piacenza a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare “Il Battito della Città”, finalizzata alla rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Domani, venerdì 31 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, i rappresentanti di Confesercenti Piacenza saranno presenti a Rivergaro con un punto informativo e di raccolta firme, invitando cittadini, commercianti e operatori economici a sostenere un’iniziativa che punta a valorizzare il ruolo dei negozi di vicinato come presidio sociale, economico e di sicurezza per le comunità locali.

L’obiettivo della campagna è raggiungere le 50.000 firme necessarie per portare la proposta di legge all’esame del Parlamento, con misure concrete a favore delle attività di prossimità e della vitalità dei centri urbani.

«I negozi di vicinato rappresentano il cuore delle nostre città e dei nostri paesi – sottolinea Confesercenti Piacenza –. Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare i cittadini sull’importanza di sostenere il commercio locale, fondamentale per mantenere vivi i territori e garantire servizi di prossimità. Ogni firma è un contributo concreto per costruire un futuro più forte per le nostre comunità.»

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