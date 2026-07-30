Sale sul tetto di una palazzina in via Campagna, salvato dopo una decisiva mediazione di una poliziotta

Momenti di tensione nel pomeriggio di giovedì 30 luglio in via Campagna, a Piacenza, dove un 33enne di nazionalità tunisina è salito sul tetto di una palazzina, minacciando di compiere un gesto estremo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia di Stato, allertati da un residente. Decisivo il lavoro di mediazione svolto da una giovane poliziotta, con il supporto di un cittadino che ha fatto da interprete. Durante la trattativa, gli agenti sono riusciti a raggiungere il tetto e a mettere in sicurezza l’uomo, impedendogli di lanciarsi nel vuoto.

Nell’area sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Croce Rossa e i sanitari del118. A causa del suo stato di forte alterazione psicofisica, il 33enne è stato sedato dal personale sanitario e successivamente trasportato al Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

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