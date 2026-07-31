Candidature fino al 20 settembre per la nuova edizione di YouthBank

Torna la chiamata per i giovani che desiderano mettersi in gioco per il proprio territorio. La Fondazione di Piacenza e Vigevano apre le candidature per la nuova edizione di YouthBank, il progetto che affida agli under 26 il compito di individuare i bisogni dei giovani della propria comunità, progettare un bando e sostenere iniziative ideate da loro coetanei, trasformando idee e partecipazione in interventi concreti.

Le candidature sono aperte per entrare a far parte delle quattro sezioni della ‘banca dei giovani’: YouthBank Piacenza, YouthBank Piacenza Levante, YouthBank Piacenza Ponente e YouthBank Vigevano. Possono candidarsi come YouthBanker ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni, mentre chi ha già partecipato al progetto nelle passate edizioni può mettere a disposizione la propria esperienza candidandosi come Senior YouthBanker, con un ruolo di accompagnamento e supporto ai nuovi gruppi.

«YouthBank è un’occasione concreta di servizio e di crescita, per chi desidera essere protagonista del cambiamento del proprio territorio – sottolinea il presidente Roberto Reggi –. Ai giovani chiediamo curiosità, disponibilità a lavorare insieme e voglia di impegnarsi: non servono esperienze pregresse, ma il desiderio di ascoltare la comunità, confrontarsi con gli altri e mettersi in gioco in prima persona. Entrare in YouthBank è un’opportunità anche a livello personale: significa acquisire competenze, costruire relazioni e scoprire che il contributo di ciascuno può generare un impatto reale sulla vita di tutti».

Le candidature resteranno aperte fino al 20 settembre per gli aspiranti YouthBanker e fino al 10 settembre per i candidati Senior YouthBanker. Una volta chiusa la call, tutti i candidati saranno contattati per un colloquio con lo staff di YouthBank, coordinato dal Project manager Edoardo Favari, un passaggio previsto nel percorso di selezione.

Ai giovani selezionati per entrare a far parte della YouthBank 2026-2027 è richiesto di seguire un percorso di formazione e poi di lavorare in gruppo per apprendere come leggere i bisogni del territorio, individuare gli ambiti di intervento, costruire il bando destinato agli YouthPlanner e selezionare i progetti da sostenere grazie alle risorse messe a disposizione dalla Fondazione.

I Senior YouthBanker parteciperanno invece agli incontri delle rispettive sezioni, affiancando i nuovi gruppi, facilitando il lavoro, contribuendo all’organizzazione delle attività e accompagnando lo sviluppo dei progetti fino alla loro realizzazione. Un’occasione per mettere a frutto le competenze maturate e favorire la crescita delle nuove generazioni di YouthBanker.

Il percorso prenderà il via con la formazione residenziale obbligatoria, in programma il 10 e 11 ottobre a Ferriere, due giornate dedicate alla conoscenza del metodo YouthBank e alla costruzione di una prima ‘cassetta degli attrezzi’ su temi quali progettazione sociale, analisi dei bisogni, project management, comunicazione e raccolta fondi.

Candidarsi alla YouthBank è molto semplice: è sufficiente compilare il form disponibile sul sito youthbank.fondazionepiacenzavigevano.it. Per informazioni è possibile scrivere a youthbank@fondazionepiacenzavigevano.it.

Il progetto YouthBank, promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, patrocinato dal Comune di Piacenza, fa parte della YouthBank international, una rete globale che accompagna lo sviluppo di progetti per la promozione del protagonismo giovanile e dell’innovazione sociale.

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