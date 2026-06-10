Reati come devastazione, tentato omicidio, lesioni, spaccio: due cittadini stranieri rimpatriati in poche ore

Accompagnato al CPR di Gradisca d’Isonzo (GO) cittadino straniero scarcerato e gravato da numerosi precedenti penali.

Nella giornata di ieri, martedì 9 giugno, la Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento di trattenimento presso il Centro di permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Gradisca d’Isonzo nei confronti di un cittadino straniero di 20 anni.

Il soggetto, preso in carico dalle autorità competenti subito dopo la sua scarcerazione, ha a carico un lungo elenco di reati contro la persona, il patrimonio e l’ordine pubblico, tra i quali: rapina aggravata, lesioni personali, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, reati in materia di stupefacenti, resistenza-violenza- minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e danneggiamento a seguito di incendio, rissa, istigazione a delinquere, devastazione/saccheggio e tentato omicidio.

Considerata l’elevata pericolosità sociale del soggetto, desunta dalla serialità dei reati commessi sul territorio nazionale, il cittadino straniero è stato pertanto accompagnato dagli operatori di polizia al CPR di Gradisca d’Isonzo (GO) per il successivo trasferimento nel Paese di origine.

Il secondo rimpatrio

Rintracciato dalle Volanti e rimpatriato nel suo Paese d’origine cittadino straniero con numerosi precedenti penali.

Nelle ultime ore, a seguito di un rintraccio da parte dell’UPGSP, è stato espulso un quarantacinquenne su cui già gravava un provvedimento di espulsione risalente all’anno precedente.

A carico del soggetto figuravano una serie di precedenti penali e di polizia che si protraevano dal 2007 sino agli ultimi anni, delineando un profilo di spiccata pericolosità. Tra i numerosi reati contestati nel tempo figuravano: estorsione, maltrattamenti in famiglia, evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e getto pericoloso di cose, spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, manifesta ubriachezza e frode assicurativa.

Considerata l’incompatibilità della sua presenza sul territorio con l’ordine e la sicurezza pubblica, l’Ufficio Immigrazione ha coordinato le complesse procedure per l’allontanamento definitivo.

L’attività si è conclusa nella tarda serata di ieri sera quando lo straniero, è stato accompagnato dagli agenti della Polizia di Stato presso lo scalo aeroportuale di Milano Malpensa, dove è stato imbarcato con volo diretto per Casablanca.

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