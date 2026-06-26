Fare Cinema a XNL, Marco Bellocchio sarà il prossimo “maestro di bottega”. Al via le iscrizioni al corso

Sarà Marco Bellocchio, figura centrale del cinema italiano e autore tra i più riconosciuti a livello internazionale, il maestro dell’edizione 2026 di Bottega XNL – Fare Cinema.

L’annuncio arriva con l’apertura, oggi, del bando per partecipare al corso di alta specializzazione in regia cinematografica promosso nell’ambito del progetto Bottega XNL della Fondazione di Piacenza e Vigevano e organizzato da Fondazione Fare Cinema, in collaborazione con Kavac Film.

Il corso

Il corso è gratuito e rivolto a un massimo di 15 partecipanti italiani e stranieri, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, e operatori del settore cinematografico e televisivo. Si svolgerà a Bobbio dal 31 luglio al 9 agosto 2026, in concomitanza con il Bobbio Film Festival, e sarà finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio diretto da Bellocchio. I corsisti avranno l’occasione di partecipare direttamente alla sua preparazione e alle riprese, lavorando a fianco del regista e dei capireparto; saranno coinvolti nella finalizzazione della sceneggiatura, nella preparazione del set e nelle diverse fasi di lavorazione, entrando in contatto con i principali reparti cinematografici: regia, produzione, scenografia, costumi, fotografia, edizione, presa diretta e recitazione.

«Il nostro corso rappresenta un’occasione rara di formazione. – commenta Paola Pedrazzini, direttrice di Fondazione Fare Cinema -. Il ritorno di Marco Bellocchio alla guida del corso è motivo di grande valore per il progetto: la sua presenza permette ai corsisti di misurarsi con uno sguardo autoriale tra i più importanti del cinema contemporaneo».

Reggi: “Qualcosa di speciale”

Un concetto condiviso dal presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi: «Quando un grande regista decide di mettere la propria esperienza al servizio delle nuove generazioni, nasce qualcosa di speciale. Questo corso offre ai giovani un’occasione rara: imparare da chi ha trasformato il talento in arte e la passione in una professione capace di lasciare un segno. È un investimento sul loro futuro e sul futuro della cultura.»

Bellocchio – che solo alcuni mesi orsono a XNL Piacenza ha presentato in anteprima i primi due episodi del suo ultimo lavoro Portobello, in uno speciale evento al quale ha preso parte anche l’attore protagonista Fabrizio Gifuni – riprende dunque la guida di Fare Cinema. Un ruolo per il quale raccoglie il testimone da Francesca Comencini, alla guida dell’edizione precedente, e che a testimoniare la validità della proposta, è già stato affidato – tra gli altri – a Gianni Amelio, Giorgio Diritti, Daniele Ciprì, Sergio Rubini e Leonardo Di Costanzo.

INFO E ISCRIZIONI

Per candidarsi è necessario inviare entro e non oltre il 9 luglio 2026 all’indirizzo farecinema@fondazionefarecinema.it la domanda di iscrizione e i materiali richiesti dal bando: curriculum professionale e/o accademico, lettera di motivazione, link a un video di 5 minuti con materiali audiovisivi già realizzati e indicazione di uno o due reparti di interesse, oltre alla regia.

L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati entro il 24 luglio 2026 tramite e-mail. Gli ammessi dovranno confermare la propria partecipazione entro le successive 24 ore.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste.

Durante il periodo del corso, i partecipanti potranno assistere gratuitamente alle proiezioni e agli incontri del Bobbio Film Festival. Coloro che lo desiderano avranno la possibilità di pernottare a un costo calmierato presso una struttura convenzionata con Fondazione Fare Cinema a Bobbio.

Tutte le informazioni complete e dettagliate sono reperibili direttamente nel bando scaricabile sui siti:

www.fondazionefarecinema.it

www.xnlpiacenza.it

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