Finale play-off: Lentigione – Piacenza DIRETTA su RADIO SOUND fm94.6 dalle 16:00

Una singola partita che può riscattare una stagione. Il Piacenza, dopo aver eliminato a sorpresa la super favorita Pistoiese prova a fare lo sgambetto anche ad un Lentigione che solo nelle ultime giornate si è arreso alla vittoria del campionato del Desenzano. Tanti i tifosi piacentini a seguito
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La probabile formazione
Lentigione (4-3-3): Gasperini, Masini Bita, Mele, Miglietta, Penta, Nappo, Battistello, Alessandrini, Nanni, Montipò. All. Predelli
Piacenza (4-4-2): Ribero, Sbardella, Silva, Martinelli, Bertin, Mustacchio, Poledri, Mazzaglia, Lordkipandize, D’Agostino, Campagna. All. Franzini