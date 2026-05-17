Finale play-off: Lentigione – Piacenza DIRETTA su RADIO SOUND fm94.6 dalle 16:00

17 Maggio 2026 Andrea Crosali Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
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Una singola partita che può riscattare una stagione. Il Piacenza, dopo aver eliminato a sorpresa la super favorita Pistoiese prova a fare lo sgambetto anche ad un Lentigione che solo nelle ultime giornate si è arreso alla vittoria del campionato del Desenzano. Tanti i tifosi piacentini a seguito

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La probabile formazione

Lentigione (4-3-3): Gasperini, Masini Bita, Mele, Miglietta, Penta, Nappo, Battistello, Alessandrini, Nanni, Montipò. All. Predelli

Piacenza (4-4-2): Ribero, Sbardella, Silva, Martinelli, Bertin, Mustacchio, Poledri, Mazzaglia, Lordkipandize, D’Agostino, Campagna. All. Franzini

Il pre gara

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