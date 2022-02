La Banca di Piacenza ha aperto un conto corrente per raccogliere fondi in favore della comunità ucraina colpita dalla guerra. “Aiutiamo l’Ucraina”, questo il nome del conto da indicare anche come causale del versamento, che potrà essere effettuato (IBAN: IT63L0515612600CC0000045555) rivolgendosi ad ogni sportello della Banca, che non applicherà sull’operazione nessuna commissione.

La Banca di Piacenza ha aperto la sottoscrizione con un proprio versamento.