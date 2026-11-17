Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, impegnati negli ultimi giorni in una serie di servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti illeciti, alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela della tranquillità pubblica.

Castell’Arquato, Fiorenzuola, Cadeo e Alseno: controllate 97 persone e 39 auto

Nel corso del servizio svolto il 14 novembre, i militari hanno effettuato controlli nei comuni di Castell’Arquato, Fiorenzuola d’Arda, Cadeo e Alseno, identificando complessivamente 97 persone, di cui 9 risultate di interesse operativo, e sottoponendo a verifica 39 veicoli e 3 esercizi pubblici. Nel corso delle attività sono state inoltre contestate alcune violazioni al Codice della Strada.

Alseno, 44enne in stato di ebbrezza denunciata dopo l’intervento dei Carabinieri

Sempre nella tarda serata del 14 novembre, ad Alseno, i Carabinieri della Stazione di Castell’Arquato sono intervenuti in una pubblica via a seguito della segnalazione della presenza di una donna in evidente stato di ebbrezza, che stava compiendo atti osceni. La donna, una 44enne straniera in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, si è mostrata ostile al controllo e alla successiva identificazione, opponendo resistenza ai militari.

E’ stata dapprima affidata alle cure del 118 e, al termine degli accertamenti, è stata deferita in stato di libertà per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Cortemaggiore, 60enne esce di strada: denunciato per guida in stato di ebbrezza

Un altro episodio si è verificato nella notte del 15 novembre a Cortemaggiore, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 60enne straniero, residente in paese e di professione autista, per guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, era fuoriuscito dalla sede stradale, fortunatamente senza riportare lesioni.

Gli accertamenti effettuati mediante etilometro hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore alla soglia prevista per la rilevanza penale. Nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Sicurezza stradale e prevenzione, proseguono i controlli dell’Arma

I servizi si inseriscono nell’ambito della costante attività di prevenzione e controllo svolta dall’Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, al contrasto delle condotte pericolose e alla presenza sul territorio, allo scopo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.