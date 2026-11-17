“Arcigay Piacenza Lambda e il Comitato Piacenza Pride sono felici di comunicare alla cittadinanza della provincia di Piacenza che sabato 15 Maggio 2027 tornerà il Pride a Piacenza. Quest’anno sarà sostenuto anche dalle realtà di Parma, Reggio Emilia e Modena, diventando così ufficialmente l’Emilia Pride!“. Inizia così la nota di Arcigay, che annuncia il prossimo appuntamento col Pride.

LA NOTA DEGLI ORGANIZZATORI

In un periodo funestato da rigurgiti fascisti che abbagliano le persone facendo leva su paure e preoccupazioni, noi non arretreremo di un passo e scenderemo in strada come sempre gioiosi e pacifici per manifestare sui diritti civili e la libertà di essere sé stessi.

Primo evento verso il Piacenza Pride: il 18 novembre all’Infrangibile

In attesa di comunicare tramite mezzo stampa tutti i dettagli della giornata, informiamo che il primo evento di avvicinamento al Piacenza Pride sarà organizzato dall’associazione Famiglie Arcobaleno mercoledì 18 novembre, ore 20.30 presso la Cooperativa Popolare Infrangibile 1946 (Via Alessandria 16, Piacenza) con titolo “NOVE – RACCONTO DI UNA FAMIGLIA ITALIANA”: un monologo teatrale che racconta una storia personale di amore, maternità, famiglia e diritti.

Dopo lo spettacolo, un dibattito sulle famiglie e la genitorialità LGBTQIA+

Un’esperienza teatrale che continua oltre il palcoscenico, con un dibattito aperto al pubblico sulle famiglie, le diverse identità familiari, la genitorialità LGBTQIA+.

Info e biglietti su https://www.famigliearcobaleno.org/sifainscena/.

Vi aspettiamo per costruire insieme il Piacenza Pride, a cui tutta la cittadinanza è invitata!