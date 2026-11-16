Pianello Val Tidone si prepara all’introduzione della Tariffa Corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti, prevista nel 2027. Per informare i cittadini sulle novità, il Comune organizza un incontro pubblico mercoledì 18 novembre alle ore 21, presso il Teatro Comunale “Ernesto Astorri”, in piazzale degli Alpini 53.
Durante la serata saranno illustrate le caratteristiche del nuovo sistema, che collegherà il costo del servizio anche alla quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, secondo modalità che saranno definite a livello locale.
L’obiettivo è incentivare la raccolta differenziata, ridurre i rifiuti indifferenziati e promuovere comportamenti più responsabili.
L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, offrirà l’opportunità di conoscere il funzionamento della nuova tariffa e comprendere i cambiamenti previsti per famiglie e utenze a partire dal 2027.