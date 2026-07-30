Controlli della Polizia di Stato a Piacenza in borghese, arrestato spacciatore. Trovata Cocaina e Hashish

Nel pomeriggio del 29 luglio, al termine di un lungo servizio di appostamento, la Polizia di Stato di Piacenza ha arrestato uno spacciatore 34enne straniero. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno individuato il sospettato nell’ambito dei controlli in borghese effettuati nelle aree più sensibili della città. L’arresto è scattato al culmine dell’attività di osservazione e monitoraggio predisposta dagli investigatori.

La nota della Polizia di Stato

Lo spacciatore è stato agganciato dagli equipaggi in borghese nella zona di via Veneto, mentre si muoveva con fare sospetto; veniva attenzionato perché era un soggetto già noto, in quanto denunciato per detenzione ai fini di spaccio dagli stessi investigatori a maggio.

In particolare, il soggetto, trentaquattrenne straniero, veniva pedinato fino alla zona di via Bianchi, ove imboccava una discesa che portava a dei box. Dopo circa cinque minuti lo stesso risaliva utilizzando la medesima rampa, muovendosi in direzione centro città.

Immediatamente, veniva fermato e sottoposto a controllo di Polizia dagli investigatori della Squadra Mobile.

Lo stesso dichiarava di avere soltanto un paio di palline di cocaina per uso personale, veniva quindi portato, con l’ausilio di personale dell’U.P.G.S.P., in Questura.

La successiva perquisizione personale estesa all’autovettura, al garage ed al domicilio ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro:

nr. 28 involucri di cellophane trasparente contenenti Cocaina per un totale di 17,74 grammi;

nr. 1 involucro di cellophane trasparente contenente Hashish per un totale di 1,36 grammi;

vari tagli di banconote per un totale di 2990 euro;

una pistola a salve di colore nero.

Lo spacciatore veniva tratto in arresto per detenzione di stupefacenti, permanendo presso questi uffici in attesa del tiro per direttissima.

Al termine della direttissima odierna, il Giudice convalidava l’arresto e veniva accompagnato presso la Casa circondariale di Piacenza.

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