Massimo Trespidi è stato riconfermato Presidente del Conservatorio Nicolini. Il ministro Anna Maria Bernini, titolare del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha rinnovato per un secondo mandato consecutivo la fiducia al docente di filosofia, già Presidente della Provincia e ora consigliere comunale e presidente commissione antimafia del comune di Piacenza, confermandolo alla guida dell’istituzione statale di alta formazione musicale e artistica per il prossimo triennio.

La riconferma garantisce continuità al percorso avviato negli ultimi tre anni, durante i quali il Conservatorio ha rafforzato la propria presenza sul territorio attraverso un’intensa attività concertistica, nuove collaborazioni con enti e istituzioni culturali e una crescente apertura alla città, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per la formazione musicale, la produzione artistica e la ricerca.

Il presidente rappresenta legalmente il Conservatorio, presiede il Consiglio di amministrazione e svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Il mandato ha durata triennale e, come previsto dalla normativa, può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

”Ringrazio il ministro Anna Maria Bernini per la riconferma della fiducia nei miei confronti e il Consiglio accademico del Conservatorio Nicolini che ha espresso la mia candidatura al Ministero – dichiara Trespidi -. Gli importanti risultati conseguiti durante il mio primo mandato sono il frutto di un lavoro di squadra che ha visto coinvolti insieme a me diversi attori: la professoressa Maria Grazia Petrali, direttore al momento del mio insediamento e per il primo anno di mandato; il professor Roberto Solci, attuale direttore con cui vi è piena sintonia; la dottoressa Maria Cristina Cremaschi, direttore amministrativo e la dottoressa Michela De Nicola, direttore di ragioneria. Ringrazio inoltre tutti i docenti, gli studenti, il personale amministrativo e i coadiutori. Non è mai una persona sola al comando che ottiene risultati importanti e centra obiettivi significativi, ma la capacità di un presidente di far sentire il lavoro di ciascuno come parte di un’opera di costruzione comune. Intendo proseguire su questa strada che abbiamo tracciato per portare il Conservatorio Nicolini, Università della Musica, unico ateneo realmente piacentino, laddove merita di essere per la storia che rappresenta e per le professionalità e le competenze che ha saputo dimostrare nel corso di questi anni. Un grazie a tutti”.

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