Coppa d’oro, trenta locali per trent’anni di eccellenza: da oggi fino all’8 dicembre “Il mese delle DOP piacentine”

Un tagliere, un calice, un piatto d’autore. Da oggi lunedì 9 novembre all’8 dicembre Piacenza si trasforma in un grande percorso del gusto con “Il Mese delle DOP Piacentine”: 30 tra ristoranti, bar ed enoteche della città metteranno in tavola Coppa piacentina DOP, Pancetta piacentina DOP e Salame piacentino DOP, che nel 2026 festeggiano trent’anni di riconoscimento. Un primato che nessun’altra città europea può vantare: qui le DOP della salumeria sono tre.

Ogni locale ha la sua ricetta

Il bello è che ogni locale ha la sua ricetta per celebrarle. C’è chi punta sull’assaggio al banco, chi sul tagliere “in purezza”, dove i salumi parlano da soli, e chi li porta sul palcoscenico del fine dining, con piatti d’autore che li reinventano. Trenta modi diversi per scoprire la stessa eccellenza, e un ottimo motivo per girare la città con la “forchetta in mano”.

«Il Mese delle DOP Piacentine è un’occasione per raccontare e valorizzare insieme le eccellenze del territorio, coinvolgendo chi ogni giorno le porta in tavola. Sono proprio i locali di Piacenza i primi ambasciatori dei nostri prodotti», sottolinea Roberto Belli, direttore del Consorzio di Tutela dei Salumi DOP Piacentini.

Scoprire la città attraverso i sapori

«Consorzio, Amministrazione comunale, associazioni di categoria e pubblici esercizi remano nella stessa direzione per far conoscere i nostri i tre salumi DOP. Vogliamo che cittadini e visitatori scoprano la città anche attraverso i suoi sapori, a vantaggio delle attività produttive e dell’attrattività turistica del territorio. Ringrazio il Consorzio e tutti i ristoratori, le enoteche e i bar che hanno scelto di partecipare con entusiasmo e creatività», aggiunge l’assessore al Marketing Territoriale del Comune di Piacenza Simone Fornasari.

Il progetto è promosso dal Consorzio Tutela Salumi DOP Piacentini in collaborazione con il Comune di Piacenza, e la Camera di Commercio dell’Emilia nell’ambito delle iniziative sotto l’egida di Coppa d’Oro. Il Consorzio fornisce ai locali aderenti materiali promozionali e una prima fornitura dei tre salumi DOP. Le proposte saranno raccontate sui canali web e social di Comune e Consorzio.