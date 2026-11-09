Operaio travolto a San Nicolò, Cgil: “Scoperchiato nel modo più tragico una rete di subappalti all’infinito”

“L’infortunio mortale avvenuto il 4 novembre scorso in località di San Nicolò dove l’investimento causa un automobile, ha interrotto bruscamente l’esistenza di vita del letturista Marco Carini che stava svolgendo la propria attività in appalto per conto di IRETI presso una casa privata, ha anche scoperchiato nel modo più tragico possibile una realtà fatta di una rete di subappalti all’infinito che noi in verità denunciamo da anni, dove è compresa e coinvolta un’armata che non si avverte di lavoratori. L’attività sarebbe riconducibile ad un servizio esternalizzato tramite appalti”. Il responsabile del Dipartimento Salute e Sicurezza della CGIL di Piacenza, Bruno Carrà.

LA NOTA DELLA CGIL

Analizziamo il contesto. In più c’è la realtà che molto spesso questo tipo di lavoro, porta solo 60 centesimi al letturista in quanto non episodicamente sono lavoratori inquadrati con contratti debolissimi, come il co.co.co dove, essendo parasubordinati, troviamo flessibilità estrema, precarizzazione e meno tutele dal punto di vista legislativo ed economico.

Questa tipologia di lavoratori, debole e fragile e con poche tutele, si trova a gestire sovente la propria incolumità con le sole forze che ha, a proprie spese e spesso senza formazione e controlli adeguati rispetto allo stato effettivo, prima di tutto di sicurezza, in cui si opera.

Spetta naturalmente alle indagini degli organi competenti accertare dinamica e eventuali responsabilità e se le condizioni di sicurezza siano state rispettate.

La CGIL critica il sistema degli appalti e subappalti a cascata

Quello che complica e compromette il quadro è il sistema e l’uso dei subappalti a caduta o a cascata.

Il ricorso esteso alle esternalizzazioni, per ciò che riguarda gli affidamenti, frammenta il lavoro con la catena degli appalti ed è un fatto da censurare, perché spesso proprio in quelle condizioni i controlli effettivi su come si opera per garantire la protezione di chi lavora durante l’attività da svolgere, sono a mancare.

Le multiutility formalmente rispettano la legge (ma poi c’è la concretezza della realtà).

Infatti se viene consentito di moltiplicare contratti e subappalti senza fine, è evidente che qualcosa non va e ben più di una cosa.

La presenza di questa galassia di applicazioni e di contratti diversi con una giungla di subappalti provoca il risultato che si fa fatica a comprendere tutte le concatenazioni, i comandi che ne conseguono e ad intercettare le situazioni esistenti: e a risentirne sono le persone che lavorano e la loro dignità.

Sicurezza sul lavoro, la richiesta di cambiare le leggi sulla precarietà

Le tragedie nei luoghi di lavoro non devono accadere e ripetersi. La questione dei morti sul lavoro non è quindi affatto risolta (e a San Nicolò ne abbiamo avuta una tragica conferma, e non è neanche l’ultima in Italia).

Nessun lavoratore deve mettere a repentaglio la propria vita per lavorare.

Con quasi 3 morti al giorno di media sul lavoro, noi una specie di guerra ce l’abbiamo in casa, e non si tratta né di sfortuna né di fatalità, è questo sistema che uccide, costituito da appalti, subappalti e precarietà.

Vanno pertanto cambiate le leggi che hanno favorito la precarizzazione del lavoro in questi anni.

CGIL Piacenza: rappresentanza e prevenzione al centro dell’azione sindacale

Nessuno deve restare solo davanti al cambiamento, costruire comunità questa è la nostra responsabilità davanti al futuro per trasformare la società e contrastare le forme sfrenate di neoliberismo capitalista che ci sono nel sistema produttivo odierno proprio per cambiare il modello di sviluppo, emancipando il mondo del lavoro.

Quindi la tutela del lavoro rimane al centro della nostra azione.

Noi vogliamo rappresentare gli interessi e la dignità di quei lavoratori che tengono letteralmente in piedi questo paese e difendere l’idea che sia possibile costruire una società più giusta e libera.

Questo impegno non è solo un obiettivo sindacale ma è molto di più: è la nostra bussola in questo mare in tempesta.

Quindi rafforzare la rappresentanza, rilanciare la vertenzialita’ sono questioni legate tra continuità e rinnovamento, e che possono certamente favorire una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro con più attenzione nella prevenzione dei rischi.

La CGIL vuole continuare a raccontare e ad approfondire le condizioni di pericolo che si vivono quotidianamente nei luoghi di lavoro per dare una maggiore tutela, per provare ad invertire la tendenza.

Perché quando succede un incidente è sempre troppo tardi, bisognava prevedere e prevenire prima in qualsiasi condizione contrattuale si è sottoposti.

Sciopero del 20 novembre, il richiamo alla sicurezza sul lavoro

Scioperare il 20 novembre significa anche chiedere scelte concrete prima di aspettare la prossima tragedia. La sicurezza sul lavoro non è un lusso, basta morti sul lavoro.

Perché chi muore sul lavoro non è un numero, ma è una persona con i suoi affetti.