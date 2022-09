Corrado Marchetti rilancia l’ambizione della VAP: “Serie B1 e Serie C per continuare a crescere” – AUDIO

Si è tenuta giovedì 1 settembre, presso il ristorante KZERO in via Radini Tedeschi a Piacenza, la conferenza stampa di inizio stagione della Volley Academy Piacenza. Mario Dadati, Assessore allo Sport Comune di Piacenza: “Per quella che è la mia esperienza, ci si diverte quando si migliora e non si può migliorare senza una forte organizzazione.

Per questo motivo la VAP è una risorsa per tutto lo sport piacentino e potrà sicuramente dare un grande contributo a tutto il movimento sportivo piacentino”

Robert Gionelli, delegato provinciale CONI

“Nonostante la Volley Academy Piacenza abbia una storia molto recente, ha già compiuto un percorso importante, instaurando rapporti e collaborazioni con altre società anche a livello internazionale”

Patrick Mineo, allenatore

”Personalmente ritengo che la Volley Academy Piacenza rappresenti una risorsa per il territorio piacentino. Quest’anno vogliamo alzare l’asticella soprattutto per quanto riguarda le prestazioni delle giocatrici a prescindere da quello che saranno i risultati. Le nuove squadre Under 13 e Under 14? La nostra intenzione è quella di portare le ragazze piacentine a un punto tale da poter competere a livello nazionale e quindi abbiamo deciso di iniziare a preparare le atlete della nostra provincia a partire da un’età più giovane”

Corrado Marchetti, presidente Volley Academy Piacenza