Franzini dopo Correggese – Piacenza 1-3: “Una vittoria più semplice del previsto” – AUDIO

15 Marzo 2026 Andrea Crosali Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
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L’interista ESCLUSIVA di RADIO SOUND al tecnico biancorosso Arnaldo Franzini

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Le parole dell’allenatore. “Siamo stati subito aggressivi, è stata più semplice del previsto. Peccato per il gol preso, ma dopo la rete devo dire che i ragazzi l’hanno interpretata benissimo”

La partita

Correggese – Piacenza 1-3, Sbardella apre le danze, Mustacchio sigla una doppietta

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