Deceduta dopo la caduta, per la morte di Anxhela si fa largo l’ipotesi del tragico incidente

Proseguono gli accertamenti sulla morte di Anxhela Byku, la ragazza di 20 anni deceduta dopo una caduta avvenuta il 10 marzo scorso. Un vicino di casa aveva trovato la giovane riversa a terra nel cortile del condominio in cui la 20enne abitava, in viale Beverora, e aveva dato l’allarme. Purtroppo, la ragazza era deceduta in ospedale dopo tre giorni di ricovero.

La ragazza, ferita, era stata trovata a terra nei pressi della finestra del suo appartamento ma l’ipotesi del gesto estremo non aveva convinto gli inquirenti fin da subito. Anche perché Anxhela era felice, sposata e circondata da affetti e amici. In effetti le indagini dei carabinieri starebbero portando alla luce, ma è ancora tutto da confermare, l’ipotesi del tragico incidente.

Secondo una prima ricostruzione la 20enne stava cucinando (una pentola è stata trovata su un fornello acceso) quando qualcosa o qualcuno l’avrebbe richiamata all’esterno dell’appartamento. La giovane sarebbe dunque andata ad aprire ma avrebbe richiuso la porta alle sue spalle dimenticandosi le chiavi e il telefono.

Forse in ansia per la pentola sul fuoco, Anxhela avrebbe tentato di tornare nell’appartamento tentando il tutto per tutto, scavalcando forse, e sarebbe caduta.

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