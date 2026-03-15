Lunedì 16 marzo al PalabancaEventi il libro di Molinaroli su Gianni Schicchi

“Gianni Schicchi, l’uomo, Bobbio, e il cinema di Marco Bellocchio”: questo il titolo dell’ultima fatica editoriale di Mauro Molinaroli che verrà presentato lunedì 16 marzo al PalabancaEventi di via Mazzini (ore 18) per iniziativa della Banca di Piacenza, che ha sostenuto l’iniziativa editoriale. Il volume sarà illustrato dall’autore in dialogo con il giornalista Matteo Prati.

Nel libro troviamo tante immagini in bianco e nero de I pugni in tasca, e scene di Buongiorno, notte, Vacanze in Valtrebbia, L’ora di religione: tanti film e tanta vita per raccontare Gianni Schicci (Giovanni Gabrieli all’anagrafe), “personaggio vulcanico quanto sorprendente con quella faccia da cinema che avresti riconosciuto tra mille”, scrive nella prefazione lo stesso autore, che di Schicchi – scomparso tre anni fa – era diventato amico.

La scrittura e le immagine della pubblicazione fanno intendere quanto abbia lasciato il segno in Schicchi il cinema di Bellocchio, dopo tanti anni di amicizia con il regista piacentino. Nel libro c’è anche molta Bobbio, a cominciare dalla presentazione firmata dal sindaco Roberto Pasquali.

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

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