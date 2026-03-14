Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink è pronta per la sfida internazionale di Cittiglio

Nuovo, prestigioso, appuntamento in sella per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, in gara domani a Cittiglio (Varese) nel Piccolo Trofeo Alfredo Binda-Valli del Verbano, prova di Coppa delle Nazioni UCI per la categoria Donne Juniores. Il via è previsto alle 9 da Luino, con 72 chilometri e 700 metri da percorrere e con il traguardo posto a Cittiglio.
La formazione piacentina diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti entra dunque nel vivo della stagione 2026 dopo un 2025 estremamente positivo, dove tra le “perle” c’è la maglia tricolore conquistata da Matilde Rossignoli. La “panterina” veronese sarà una delle sei atlete al via nella manifestazione internazionale lombarda; accanto a lei, le gemelle modenesi Martina e Alessia Orsi, la trentina Agata Campana, la lombarda Giulia Costa Staricco (tutte classe 2008) e la piemontese Anna Longo Borghini, quest’ultima classe 2009 al primo anno in categoria.
La Bft Burzoni VO2 Team Pink in gara a Cittiglio
– Agata Campana (2008)
– Giulia Costa Staricco (2008)
– Anna Longo Borghini (2009)
– Alessia Orsi (2008)
– Martina Orsi (2008)
– Matilde Rossignoli (2008).