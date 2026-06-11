Costa Chiappona a Gazzola, Maserati: “Dal Comune nessuna inerzia ma chiarezza e correttezza istituzionale, la stessa che pretendiamo dalla Regione”

“In data 11 maggio abbiamo preso visione di una nota della Regione Emilia-Romagna arrivata in Comune di Gazzola. Alla richiesta di informazioni contenuta nella medesima nota, a fronte di una segnalazione di Legambiente e di Italia Nostra del 21 aprile, quindi di 20 giorni prima, il tecnico comunale forniva ampia e documentata risposta entro i 30 giorni da consuetudine previsti come limite per il riscontro ad ogni richiesta di accesso agli atti. Termine, quest’ultimo, che molto spesso viene infranto, come la Regione pensiamo ben sappia”.

“Nessuna inerzia”

Il Sindaco di Gazzola Simone Maserati non ci sta a vedere accostato il suo Comune a termini come “inerzia” contenuto nella risposta della Regione all’atto ispettivo, sottolineando di aver sempre “operato nella massima correttezza e con la massima disponibilità di fronte a qualsiasi richiesta. “Correttezza istituzionale – aggiunge – avrebbe invece voluto che di tale vicenda i miei uffici fossero informati nelle forme ufficiali e non tramite articoli di giornale che sono spesso costretti a riassumere in poco spazio vicende ampie e complesse”.

Stessa risposta a Legambiente

Medesima risposta e documentazione è stata fornita a Legambiente, alla Sovrintendenza e ai Carabinieri Forestali, allegando altresì pareri, progetti e ogni altro atto utile a chiarire al meglio il tema in oggetto. Per tale ragione riteniamo del tutto inappropriata e inaccettabile la definizione di inerzia del Comune di Gazzola nel fornire riscontro, utilizzata nella risposta resa dalla medesima Regione, nella persona dell’Assessore Irene Priolo, all’interrogazione ad essa rivolta sul tema di Costa Chiappona dal consigliere di Alleanza Verdi Sinistra Paolo Burani”.

“Come Comune – continua Maserati – abbiamo fornito, non solo alla Regione, tutte le informazioni richieste, gli atti e le decisioni assunte che si incanalano perfettamente nel rispetto della normativa vigente, nazionale, regionale e comunale ed attendiamo con estrema serenità e fiducia nel nostro operato i pronunciamenti sul caso che le autorità adite volessero esprimere”

“Ci auguriamo che in futuro – conclude il Sindaco – chi ha responsabilità istituzionali ben superiori alle nostre non si limiti a scaricarle su altri per opportunismo e compiacenza politica, ma preferisca utilizzare la propria posizione per fare chiarezza su tematiche complesse, quali quelle urbanistiche, su cui oltretutto ha diretta competenza”.

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