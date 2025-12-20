Crema – Piacenza LIVE dalle 14:30 su RADIO SOUND

Dopo 4 vittorie consecutive il Piacenza di Arnaldo Franzini va di scena al “Voltini” per affrontare il Crema nell’ultimo turno del girone di andata. Il tecnico recupera Campagna, rientrato dopo il turno di squalifica, ma deve ancora rinunciare all’infortunato Trombetta. Davanti vanno D’Agostino e Mustaccho
Ascolta Crema – Piacenza su RADIO SOUND, la radio ufficiale del Piacenza Calcio e dello sport piacentino
Clicca qui per lo streaming audio
La probabile formazione
Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Cabri, Martinelli, Silva, Sartorelli, Taugourdeau, Poledri, Putzolu, Campagna, D’Agostino e Mustacchio. All. Franzini