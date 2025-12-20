Crema – Piacenza LIVE dalle 14:30 su RADIO SOUND

20 Dicembre 2025 Andrea Crosali Calcio, live, Notizie, Piacenza calcio
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Dopo 4 vittorie consecutive il Piacenza di Arnaldo Franzini va di scena al “Voltini” per affrontare il Crema nell’ultimo turno del girone di andata. Il tecnico recupera Campagna, rientrato dopo il turno di squalifica, ma deve ancora rinunciare all’infortunato Trombetta. Davanti vanno D’Agostino e Mustaccho

Ascolta Crema – Piacenza su RADIO SOUND, la radio ufficiale del Piacenza Calcio e dello sport piacentino
Clicca qui per lo streaming audio

La probabile formazione

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Cabri, Martinelli, Silva, Sartorelli, Taugourdeau, Poledri, Putzolu, Campagna, D’Agostino e Mustacchio. All. Franzini

Il pre gara

Crema – Piacenza, i biancorossi vogliono chiudere in bellezza il 2025. Trombetta ancora out, davanti ancora Mustacchio – D’Agostino. Franzini: “Arriviamo alla gara con grande entusiasmo”

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover