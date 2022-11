Cristian Camisa è il nuovo presidente nazionale di Confapi

“È con soddisfazione e orgoglio che salutiamo Cristian Camisa, nuovo presidente di Confapi”.

Il presidente di Confapi Industria Piacenza Giacomo Ponginibbi, insieme al consiglio, alla giunta, al direttore Andrea Paparo e alla vicedirettrice Marika Lusardi, commentano così la nomina di Camisa al vertice di Confapi nazionale: l’Assemblea generale che si è svolta oggi a Roma ha proclamato all’unanimità Camisa presidente.

“Per noi è un’immensa soddisfazione – commenta Ponginibbi – Cristian è una persona capace e in gamba, lo ha dimostrato negli anni alla presidenza di Confapi Industria Piacenza per due mandati e poi in questo biennio come vicepresidente nazionale di Confapi nazionale. Sarà un ottimo presidente, un degno successore di Maurizio Casasco: lo sarà perché all’esperienza sul campo unisce il fatto di essere un imprenditore (è presidente e amministratore delegato della T.t.a., azienda che opera nel settore meccanico) e quindi consapevole delle problematiche con cui la piccola e media Industria privata si deve misurare quotidianamente. Da parte nostra siamo molto orgogliosi”.

Le congratulazioni della sindaca Katia Tarasconi

“Una nomina prestigiosa, anche per il nostro territorio, e un riconoscimento importante che premia il grande impegno e il lavoro svolto in questi anni da Cristian Camisa per la tutela e la valorizzazione dell’imprenditoria italiana, con un occhio di riguardo alla nostra Piacenza”. Così la sindaca, Katia Tarasconi rivolge le congratulazioni, anche a nome dei colleghi di Giunta, a Cristian Camisa per l’elezione alla presidenza nazionale di Confapi Industria. “Quelle che attendono il tessuto economico e imprenditoriale sono sfide strategiche fondamentali – aggiunge la sindaca Tarasconi – a partire dal PNRR. Le sue competenze, la passione e l’esperienza maturata in questi anni permetteranno a Cristian Camisa di continuare a svolgere quel delicato e prezioso lavoro di rappresentanza e tutela del mondo imprenditoriale e a garantire un dialogo costruttivo e una proficua collaborazione tra le istituzioni e le aziende”.