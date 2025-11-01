Volley – Cuneo – Gas Sales Piacenza LIVE 2-1

Dopo la brutta sconfitta rimediata in casa contro Modena, la Gas Sales è pronta a tornare in campo contro la neo promossa Cuneo in una piazza che dopo undici anni è tornata a riassaporare la Superlega.

Una Piacenza che dopo una sconfitta, seppur giocando una buona pallavolo, contro la nuova corazzata veronese di coach Soli ed una convincente vittoria contro Milano cade rovinosamente in casa contro la giovane Modena.

I Biancorossi hanno bisogno di Paolo Porro, assente mercoledì per un guaio fisico accusato in allenamento, per poter dare ritmo ad un reparto bande che deve ancora trovare il suo duo titolare, ad affiancare il talentuosissimo martello turco Mandiraci per il momento sono dei timidi Gutierrez e Bergmann che devono assolutamente cambiare marcia per poter dare un contributo concreto alla squadra.

Rientrerà il centrale azzurro Gianluca Galassi, dopo la nascita del figlio Leonardo, ad affiancare il capitano Simon, i Biancorossi si affideranno alla potenza di fuoco di Bovolenta, trascinatore in questo inizio di stagione con un grande apporto offensivo.

Dall’altra parte una Cuneo da due sconfitte esterne ed una vittoria casalinga, guidata dal grande entusiasmo del pubblico che attendeva la Superlega dopo un lungo digiuno, il faro offensivo dei Biancoblu sarà lo zar Ivan Zaytzev, acquisto di punta dell’estate , che insieme all’ex Baranowicz ed il libero Cavaccini portano tanta esperienza alla formazione guidata da coach Battocchio, attenzione al giovane opposto francese Feral che si sta rivelando una delle sorprese del nostro campionato.

Segui Cuneo – Gas Sales Piacenza in streaming su RadioSound, clicca qui per la diretta.

Primo set 27-25

Apre il match la diagonale di Zaytzev 1-0. Primo tempo di Simon murato da Codarin 2-0. Break di Cuneo interrotto dall’errore in battuta di Baranowicz 3-1. Errore di Bovolenta in attacco, time out di Piacenza 5-1. Mani out di Sedlacek che allunga 8-3. Errore al servizio di Feral che poi si fa perdonare con la parallela vincente 9-4. Sbaglia tanto Cuneo al servizio, questa volta con Sedlacek 10-5. Azione prolungata ben gestita da Baranowicz che chiude con il primo tempo di Codarin 11-6. Invasione di Simon a muro, scappa Cuneo 13-6. Pallonetto in pipe giocato da Sedlacek, secondo time out chiamato da coach Boninfante 14-7. Mani out bellissimo giocato da Bovolenta 14-8. Diagonale perfetta giocata da Bovolenta, break di Piacenza 14-9. Primo tempo vincente di Galassi 15-10. Da centrale a centrale, a segno Stefanovic 16-10. Ancora Galassi con l’attacco vincente 16-11. Muro di Simon su Stefanovic, si avvicinano i Biancorossi 16-12. Parallela vincente di Andringa 16-13. Risponde Nathan Feral in attacco 17-13. Primo tempo di Simon toccato da Stefanovic che si spegne out 17-15. Gran turno al servizio di Bovolenta che questa volta regala la slash facile di Simon 17-16. Muro di Zaytzev su Bovolenta 19-16. Parallela vincente di un gran Zaytzev in questo finale di parziale 20-17. Feral spara sulle mani alte di Galassi 21-18. Servizio out di Zaytzev 21-19. Muro out di Sedlacek su Galassi 22-20. Andringa chiude uno scambio prolungato, rimane attaccata Piacenza 22-21. Servizio vincente di Mandiraci 22-22. Errore al servizio di Feral 23-23. Parallela vincente di Sedlacek 24-23. Primo tempo di Simon che manda ai vantaggi il primo parziale 24-24. Muro di Andringa 24-25. Chiude la prima frazione il mani fuori di Feral 27-25.

Secondo set 25-17

Slash di Sedlacek vincente, break di Cuneo 4-2. Grande attacco in diagonale stretta di Mandiraci 4-3. Errore al servizio di Feral 6-4. Di seconda intenzione Baranowicz beffa la difesa biancorossa 8-4. Pipe di Mandiraci che trascina Piacenza sul 9-5. Gran battuta di Stefanovic, in difficoltà Pace che regala una slash a Zaytzev 10-5. Muro a tre ben piazzato di Piacenza su Sedlacek 12-6. Gran parallela profonda di Mandiraci 12-7. Ace di Simon, è il primo del match 12-8. Pasticcio di Piacenza con Galassi che in extremis alza con il piede a Mandiraci che subisce il muro di Stefanovic 14-9. Pallonetto spinto di Feral che chiude uno scambio prolungato 15-9. Invasione con il piede di Mandiraci, allunga Cuneo 16-9. Ace di Mandiraci 17-11. Muro di Feral sul subentrato Leon 22-15. Errore al servizio di Zaytzev 23-17. Pallonetto spinto di Sedlacek che insacca il pallone tra il muro di Piacenza e la rete 24-17. Errore in battuta di Mandiraci, Cuneo si aggiudica il secondo set 25-17.

Terzo set 15-25

Una grande partenza di Piacenza con i due attacchi vincenti consecutivi di Gutierrez 0-5. Pipe perfettamente riuscita di Mandiraci 1-6. Pallonetto vincente di Codarin 2-6. Pallonetto morbido di Gutierrez che cade nel campo di Cuneo 3-8. Pallonetto spinto di Mandiraci a segno 4-9. Diagonale potente di Feral verso posto uno 5-9. Errore in attacco di Feral 5-11. Pallonetto ancora di Mandiraci 5-12. Palla velocissima giocata da Baranowicz per il neo entrato Cattaneo a segno 6-13. Mani out di Cattaneo 7-13. Muro di Leon su Feral 7-15. Pesta la linea dei tre metri durante la pipe Sedlacek, punto Gas Sales 7-16. Primo tempo di Simon dopo l’ottima ricezione di Gutierrez 9-17. Diagonale vincente di Leon 9-18. Mani out di Sedlacek, tocca le mani alte di Galassi 11-19. Servizio out di Travica 12-20. Primo tempo molto profondo di Codarin 13-22. Pallonetto out giocato da Feral, errore del Francese 13-23. Ace di Cattaneo 15-23. Ace di Leon che chiude il terzo set a favore di Piacenza 15-25.

Quarto set

Pipe di Mandiraci a segno, adesso Piacenza sta spingendo sull’accelleratore 4-5. Parallela potente di Leon a segno 4-6. Ace di Gutierrez su Cavaccini 4-7. Primo tempo a segno di Stefanovic 5-7. Risposta di Simon a Stefanovic 5-8. Diagonale out di Feral, time out Cuneo 5-9. A segno Zaytzev in diagonale 6-9. Errore di Stefanovic al servizio 6-10. Primo tempo vincente di Codarin 7-10. Diagonale intelligente di Mandiraci che gioca sulle mani alte di Codarin 7-11. Free ball ben gestita da Travica per Gutierrez 7-12. Errore in attacco di Codarin 7-13. Pipe perfetta di Mandiraci, scappa Piacenza 8-14. Primo tempo di Simon a segno 9-15. Errore al servizio di Feral 10-16. Pallonetto spinto di Zaytzev murato da Travica 11-17.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy