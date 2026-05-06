Placentia Half Marathon, anche il 2° Reggimento Genio Pontieri in campo per correre e supportare

Anche quest’anno l’Esercito Italiano prenderà parte alla Placentia Half Marathon, confermando una collaborazione ormai consolidata con la manifestazione sportiva piacentina.

29^ PLACENTIA HALF MARATHON 2026

Domenica 10 maggio dalle 09:00 in diretta su RADIO SOUND (Fm 94.6)

Dal 5 al 9 maggio alle 13:30 “Aspettando l’half Maraton”, notizie, curiosità e anticipazioni.

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A supportare l’evento sarà il 2° Reggimento Genio Pontieri, che parteciperà alla mezza maratona sia dal punto di vista organizzativo sia sportivo. Alla gara agonistica prenderà parte una rappresentativa di militari guidata dal comandante di reggimento, il colonnello Daniele Paradiso.

I pontieri dell’Esercito saranno inoltre protagonisti della staffetta “Salvati e Salvatori”, iniziativa collaterale dal forte valore simbolico che unisce soccorritori e persone salvate in un momento di sport e condivisione.

In occasione dell’arrivo della manifestazione, in Piazza Cavalli sarà allestito anche uno stand dell’Esercito, pensato come punto di incontro con la cittadinanza e spazio informativo dedicato alle attività del corpo.

Una presenza che rinnova il legame tra istituzioni, sport e territorio all’interno di uno degli appuntamenti più attesi del panorama sportivo cittadino.

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