Dieci nuovi capisquadra per i vigili del fuoco di Piacenza

Si rafforza il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza. Dieci vigili del fuoco piacentini hanno infatti concluso con profitto il corso di formazione della durata di tre mesi, ottenendo la qualifica di Capo Squadra.
Da domani i dieci neo promossi rientreranno regolarmente nei turni operativi, assumendo le nuove responsabilità previste dal ruolo e mettendo a disposizione del Comando le competenze acquisite durante il percorso formativo.
La qualifica di Capo Squadra rappresenta una figura chiave nell’organizzazione dei Vigili del Fuoco: oltre a partecipare agli interventi di soccorso, coordina le squadre operative sul campo e gestisce le attività durante le emergenze, assumendo un ruolo fondamentale nella direzione delle operazioni.
L’ingresso dei dieci nuovi Capi Squadra costituisce un importante potenziamento per il dispositivo di soccorso provinciale, garantendo un ulteriore rafforzamento dell’organizzazione e della capacità operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza.