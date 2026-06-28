YouthBank premia i giovani, ventiquattro progetti per il territorio

Come è ormai nella tradizione di YouthBank, nel corso di un evento pubblico ieri si è svolta la premiazione delle iniziative che nei prossimi mesi, con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, animeranno il territorio. È l’esito del Bando con il quale YouthBank si è confermato per il terzo anno come una delle esperienze più significative di partecipazione giovanile, con numeri in crescita e una qualità progettuale sempre più matura.

UN’EDIZIONE DAI GRANDI NUMERI

L’edizione 2026 ha registrato infatti 43 progetti presentati, di cui 24 selezionati, superando i dati dello scorso anno e confermando la vitalità della rete che unisce Piacenza (nelle tre sezioni Città, Levante e Ponente) e Vigevano. L’evento, chiamato anche quest’anno JOY è andato in scena allo Spazio Too all’interno della quinta edizione di Spazio al Gioco, manifestazione organizzata dall’associazione culturale IGRA e dedicato alla creatività e alla partecipazione attiva.

Erano presenti la consigliera d’Amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano Giovanna Palladini e dell’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Piacenza Francesco Brianzi.

«Youthbank si conferma come un’esperienza di crescita e partecipazione per i nostri giovani – sottolinea il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -. Ragazze e ragazzi ci hanno dimostrato di avere idee e sensibilità per un impegno concreto, e metterli nella condizione di immaginare e progettare il futuro è una responsabilità che ci riguarda tutti. Grazie anche al supporto e all’esperienza del mondo del volontariato, fondamentale perché offre competenze, ascolto e accompagnamento, queste idee sono state trasformate in opportunità e in progetti, e a giovarne sarà l’intera comunità».

I PROGETTI VINCITORI

I progetti selezionati nell’ambito del bando YouthBank 2026 hanno temi e finalità che spaziano dal welfare alla cultura, all’istruzione. Si va dallo sport e le varie discipline artistiche alla ristorazione inclusiva, alla salute mentale, alle nuove tecnologie fino al tema della casa per i neomaggiorenni in uscita dalle comunità. Di seguito, l’elenco dei progetti e dei planner che li hanno proposti.

YouthBank Piacenza Città: Mondiale a Piacenza di Matteo Defacqz, Renzo Fanelli, Benedetta Franciotti, Selma Licina; Run for Future di Tommaso Apponi e Elia Gazzola; Chiavi in Mano di Mariella Albertelli, Juliana Bianchi, Darling Yaw Amoah, Rama Marai, Amira Meskine; Adesso Mangio Io! di Alberto Cioncolini e Lorenzo Raimondi; Torta con la Nonna di Marco Monico, Maria Vittoria Soda, Virgina Tarantino; The Futurness di Valentina Grecu, Martina Maggi, Jasmin Miari, Eric Martin Cristof Petersen Buchgeher; Health Lab di Lucia Brida, Elisabetta Vittoria Caiazzo, Matilde Giuranno e Daniele Turkaj; FemmeFest 2026 di Francesco Pecoraro e Alessia Rivioli; Undercomix 2 di Domenico Somma, Tiziano Torselli, Davide Tosi e Riccardo Trespidini.

Mondiale a Piacenza di Matteo Defacqz, Renzo Fanelli, Benedetta Franciotti, Selma Licina; Run for Future di Tommaso Apponi e Elia Gazzola; Chiavi in Mano di Mariella Albertelli, Juliana Bianchi, Darling Yaw Amoah, Rama Marai, Amira Meskine; Adesso Mangio Io! di Alberto Cioncolini e Lorenzo Raimondi; Torta con la Nonna di Marco Monico, Maria Vittoria Soda, Virgina Tarantino; The Futurness di Valentina Grecu, Martina Maggi, Jasmin Miari, Eric Martin Cristof Petersen Buchgeher; Health Lab di Lucia Brida, Elisabetta Vittoria Caiazzo, Matilde Giuranno e Daniele Turkaj; FemmeFest 2026 di Francesco Pecoraro e Alessia Rivioli; Undercomix 2 di Domenico Somma, Tiziano Torselli, Davide Tosi e Riccardo Trespidini. YouthBank Piacenza Levante : STA BEIN! di Brian Aprile, Makedonka Atanasova, Martina Carini, Robert Grigore Deloiu, Emily Dotti; Frequenza Z di Emanuele Bandini e Lorenzo Tiramani; Luga On Stage di Giulia Castellana, Greta Castellana, Giuseppe Crespo, Francesca Romani e Matteo Quarantelli; Stramlòn di William Binelli, Anna Merlini, Pietro Rocchetta; Senza Troppi Giri di Sedia di Francesca Fiorani e Martina Villaggi; La Casa degli Studenti di Sebastian Gandolfi, Davide Maggi, Serena Paraboschi; Travelling with Freedom di Martina Cattani e Anna Fossati.

: STA BEIN! di Brian Aprile, Makedonka Atanasova, Martina Carini, Robert Grigore Deloiu, Emily Dotti; Frequenza Z di Emanuele Bandini e Lorenzo Tiramani; Luga On Stage di Giulia Castellana, Greta Castellana, Giuseppe Crespo, Francesca Romani e Matteo Quarantelli; Stramlòn di William Binelli, Anna Merlini, Pietro Rocchetta; Senza Troppi Giri di Sedia di Francesca Fiorani e Martina Villaggi; La Casa degli Studenti di Sebastian Gandolfi, Davide Maggi, Serena Paraboschi; Travelling with Freedom di Martina Cattani e Anna Fossati. YouthBank Piacenza Ponente: Memorie in Piazza di Marta Bonatti, Vittoria Castignoli, Emma Franzini; Culturalmente di Martina Balletti, Denise Bernardi, Matilde Bracchi, Chiara Scazzariello, Samuele Scazzariello; Ponti tra Generazioni di Aurora Mulazzi e Chiara Mulazzi; Oltre lo Scatto di Ambra Itzel Brav.

Memorie in Piazza di Marta Bonatti, Vittoria Castignoli, Emma Franzini; Culturalmente di Martina Balletti, Denise Bernardi, Matilde Bracchi, Chiara Scazzariello, Samuele Scazzariello; Ponti tra Generazioni di Aurora Mulazzi e Chiara Mulazzi; Oltre lo Scatto di Ambra Itzel Brav. YouthBank Vigevano: Festival sotto la Torre di Ronilda Ndoja e Giacomo Zangirolami; Giovani a Confronto di Morgan Galeazzi e Parid Shishmani; Cultura Viva di Rebecca Rossi e Andrea Santoro; Music for a While di Edoardo Fadda e Marco Nicolò.

LE ASSOCIAZIONI COINVOLTE

Fondamentale, ancora una volta, il supporto degli enti del Terzo Settore che hanno affiancato i ragazzi per la realizzazione dei progetti.

Per Piacenza e provincia, hanno partecipato Abracadabra, A.S.D. DKB, Associazione Famiglie Disabili, Associazione ODV FemmeFest, Associazione Clizia, Auser Piacenza, Avis Provinciale Piacenza, Bagai Carpaneto ODV, Beside APS, Casa Paveri APS, Circolo Arci di San Vito, Circolo Arci Tre Rose APS, Confraternita dei Grass, Cooperativa Eureka, Kairos Servizi Educativi, OraPro Comics, PULMSE ODV, Promis Gruparel, Sciara Progetti, Tralaviaemiliaeluest.

Per il territorio di Vigevano sono stati coinvolti Associazione Astrolabio, Rete Cultura Vigevano ETS, Sound Project Academy & Studios ETS e Urlo di Vigevano.

IL PERCORSO DI YOUTHBANK 2026

I giovani Banker, avevano avviato le attività a ottobre, con una formazione residenziale intensiva, durante la quale hanno acquisito gli strumenti metodologici e operativi necessari a guidare l’intero processo annuale. Hanno poi condotto un’indagine sul territorio attraverso questionari, con l’obiettivo di intercettare bisogni e priorità della comunità locale.

Sulla base degli esiti di questa fase, i Banker hanno quindi lavorato alla redazione di un bando, pubblicato a gennaio, al quale i loro coetanei under 26 (YouthPlanner) hanno potuto candidare le proprie idee progettuali entro marzo. È seguita poi una fase di preselezione e accompagnamento dei gruppi progettuali, fino all’accesso alla giornata formativa del 9 maggio, che ha coinvolto 98 giovani tra Banker e Planner. In questo contesto i progetti si sono ulteriormente rafforzati attraverso attività di formazione, confronto e consulenza operativa.

Dopo la fase di revisione, i Banker hanno selezionato i progetti da finanziare e i Planner hanno proceduto alla presentazione formale dei progetti in sinergia con gli enti del Terzo Settore abbinati a ciascuna proposta, che hanno accompagnato i giovani nella definizione e nel consolidamento delle attività progettuali.

I BANKER PROTAGONISTI DI YOUTHBANK 2026

Per i giovani banker è stato un percorso intenso, portato avanti con costanza e senso di responsabilità, che ha permesso di trasformare idee iniziali in progettualità concrete e strutturate. Un’esperienza che testimonia maturità, capacità di collaborazione e attenzione reale ai bisogni del territorio, e che ha reso particolarmente significativo il momento di restituzione pubblica e celebrazione rappresentato da JOY 2026

«L’evento di oggi rappresenta il culmine di un viaggio straordinario partito lo scorso autunno – hanno sottolineato i rappresentanti dei banker -. Dietro ai progetti selezionati ci sono le idee e la passione di tantissimi ragazzi, ma anche il supporto fondamentale degli enti del Terzo Settore che hanno affiancato i Planner nella definizione e nel consolidamento di ogni singola proposta. Per noi Banker è stato un onore guidare questo percorso, e siamo certi che grazie a questa sinergia l’impatto dei progetti si farà sentire profondamente su tutto il territorio di Piacenza e Vigevano.»

Questi i nomi dei banker: Aicha Moudani, Alessandro Amorini, Alessandro Rubino, Alice Favari, Alice Lombardelli, Andrea Filippo Zangirolami, Arman Singh, Benedetta Bisi, Carlotta Sali, Damiano Losi, Daniele Spina, Donato Lorenzo Salzillo, Edoardo Montenet, Eleonora Cironi, Elisabetta Epi, Giovanni Consiglieri, Giulio Fontanella, Ilaria Segalini, Jacopo Critelli, Laura Canu, Laura Fantini, Leonardo Tinelli, Lisa Bonelli, Lorenzo Tramelli, Lucrezia Mangiarotti, Margherita Lecce, Noemi Marenghi, Samuele Trabucchi, Sofia Noemi Lucrezia Balda, Teresa Pozzoli, Veronica Tassi.

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