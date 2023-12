Giornata internazionale delle persone con disabilità, alla Cattolica incontro con Elio e Nico Acampora

Lunedì 4 dicembre, nel campus di Piacenza, a partire dalle 9.30 con Elio, Nico Acampora, Sabrina Paravicini e Simone Stabilini, si parlerà di inclusività in un incontro aperto al pubblico promosso dalla facoltà di Scienze della formazione in concomitanza con la Giornata internazionale delle persone con disabilità,

Lunedì 4 dicembre la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica, il Dipartimento di Pedagogia il Centro studi e ricerche sulla disabilità e marginalità (Cedisma) organizzeranno il convegno “Dire… Fare… Includere! Verso la valorizzazione delle unicità”. L’appuntamento, che si svolgerà al Centro congressi Mazzocchi dalle 9.30 alle 13.30, è in concomitanza con la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dall’Onu nel 1992.

Introdotto dalla docente della Cattolica, Marisa Musaio, e moderato dalla professoressa Elena Zanfroni, durante l’incontro il primo a prendere la parola sarà Elio, frontman del gruppo Elio e le storie tese, che declinerà il tema approfondendo il termine “Dire” presente nel titolo del convegno, con l’intervento “A voce alta: l’importanza di essere ascoltati”. Il “Fare” sarà al centro de “L’impresa possibile: dal sogno alla realtà”, intervento di Nico Acampora, fondatore di PizzAut; l’attrice Sabrina Paravicini si occuperà invece del concetto di “Includere” attraverso “Un viaggio gentile all’interno della diversità”. Prima delle conclusioni di Alessandra Carenzio, ci sarà spazio anche per ascoltare Paola Molteni e Simone Stabilini, docenti e ricercatori di Cedisma.

«Siamo convinti che la società, per essere inclusiva, debba promuovere azioni che si trasformino in autentica qualità di vita per tutti – dice Elena Zanfroni – c’è pertanto bisogno del contributo di tutte le istituzioni, delle associazioni, del mondo produttivo, della scuola e della cultura in generale. Il convegno di lunedì ha lo scopo di portare l’attenzione sull’importanza di un lavoro condiviso e di rete, in cui ciascuno, con il proprio ruolo, senta forte la responsabilità nel dare il proprio contributo alla realizzazione di una società che sia sempre più inclusiva. I partecipanti saranno invitati a riflettere su questi temi attraverso la testimonianza di autorevoli ospiti, fra cui Elio, Nico Acampora, Sabrina Paravicini e Simone Stabilini, che vivono quotidianamente a contatto con il mondo della fragilità e che hanno saputo dare forma a proposte che costituiscono un valore per tutti».