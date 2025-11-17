Dissesto idrogeologico, Tagliaferri (FdI): “La Giunta conferma ritardi e mancanza di trasparenza, a Piacenza solo 3,6 milioni su 28”

“La risposta della Giunta regionale alla mia interrogazione sulla manutenzione di alvei e argini in provincia di Piacenza conferma ciò che denunciamo da tempo: dati incompleti, monitoraggi non aggiornati e un territorio che continua a essere trattato come periferico”.
Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, commentando la risposta ispettiva n. 1168 relativa agli interventi su Trebbia, Nure, Tidone, Arda, Po e reticolo minore.
Solo 3,6 milioni su 28 destinati a Piacenza
Il piano anti-dissesto 2025 vale 28 milioni di euro per 185 interventi regionali.
A Piacenza ne arrivano appena 3.605.000 euro per 19 interventi
“Non è accettabile che una delle province più fragili dal punto di vista idraulico riceva così poco”, commenta Tagliaferri.
Avanzamento lavori tra i peggiori dell’intera Regione
La Giunta fornisce una tabella comparativa con spesa impegnata, liquidata e avanzamento percentuale. Ecco i dati ufficiali:
- Piacenza: 42% di avanzamento lavori
- Parma: 58%
- Reggio Emilia: 50%
- Modena: 63%
- Ferrara: 73%
- Ravenna: 80%
- Rimini: 31%
- Bologna: 39%
“Piacenza è nella parte bassa della classifica, con un livello di avanzamento molto inferiore ai territori più virtuosi come Ravenna (80%) e Ferrara (73%)”.
La piattaforma “TempoReale” non è aggiornata
La Giunta ammette che:
“Lo stato di attuazione riportato su TempoReale potrebbe non corrispondere a quello reale”.
“Dunque – osserva Tagliaferri – il principale strumento pubblico per monitorare i cantieri non è affidabile. Una lacuna gravissima per la sicurezza idraulica”.
Niente dati su chilometri manutenuti e manufatti
La Regione afferma che:
“Non è possibile riportare dati su km di aste fluviali e manufatti manutenuti”.
Secondo Tagliaferri:
“Un’ammissione inaccettabile: come si pretende di valutare la manutenzione dei fiumi senza sapere quanto e dove si è intervenuti? Veneto e Lombardia questi dati li pubblicano ogni anno”.
Nessun censimento aggiornato delle criticità idrauliche
La Giunta si limita a rimandare a PAI, PTCP e PGRA, senza fornire:
- tratti con vegetazione invasiva
- erosioni spondali
- depositi in alveo
- restringimenti
- occlusioni di attraversamenti
“Esattamente ciò che avevamo chiesto, e che a oggi non esiste. Il Piacentino non può essere pilotato ‘a vista’”.
Manutenzione ordinaria 2024–2026: importi raddoppiati, ma zero garanzie di efficacia
29 sono gli interventi ordinari per Trebbia, Nure, Arda, Tidone e reticolo minore, per un totale di:
- € 790.000 nel 2024
- € 2.023.460 nel 2025
- € 2.118.490 nel 2026
“Le risorse aumentano, ma senza un monitoraggio aggiornato e senza un censimento delle criticità è impossibile capire se questi investimenti siano davvero sufficienti”.
“A questo punto è evidente: Piacenza viene dopo. Noi non ci stiamo.”
“Di fronte a risposte parziali e a dati incompleti – conclude Tagliaferri – serve un cambio di metodo. Per questo ho depositato una nuova interrogazione per chiedere trasparenza totale, dati aggiornati e un cruscotto provinciale semestrale. La sicurezza dei cittadini non può dipendere da strumenti informativi non aggiornati”.