“Una Rosa per Norma”, domenica 11 ottobre il ricordo di Norma Cossetto

“Si terrà domenica 11 ottobre alle ore 16, presso il Giardino Norma Cossetto alla Besurica, a Piacenza, l’iniziativa “Una Rosa per Norma”, manifestazione organizzata a livello nazionale dal Comitato 10 Febbraio e promossa a livello locale dal Comitato Norma Cossetto”.

LA NOTA DEL COMITATO

L’appuntamento vuole rendere omaggio alla memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, Medaglia d’Oro al Merito Civile, una delle tante vittime nel 1943 delle violenze e degli omicidi perpetrati dai partigiani comunisti titini.

Nel giardino a lei intitolato alla Besurica sarà deposta una rosa in sua memoria, insieme a un momento di raccoglimento per ricordare Norma e, attraverso la sua vicenda, tutte le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

L’iniziativa si inserisce nell’appuntamento nazionale “Una Rosa per Norma”, giunto all’ottava edizione, che ogni anno richiama in diverse città italiane ed estere il valore della memoria e della conoscenza di una pagina dolorosa della storia del nostro Paese, troppo spesso dimenticata e minimizzata.

Il comitato invita tutta la cittadinanza a prendere parte al ricordo di Norma.