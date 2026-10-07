Riprendono l’11 ottobre gli appuntamenti delle Matinées a Palazzo Farnese degli Amici della Lirica di Piacenza

Riprendono gli appuntamenti delle Matinées a Palazzo Farnese degli Amici della Lirica di Piacenza, con una mattina speciale dedicata a Giuseppe Verdi.

L’appuntamento è fissato per l’11 ottobre, a ridosso del compleanno del grande compositore, nato il 10 ottobre 1813: una vicinanza di date che ha suggerito agli Amici della Lirica di dedicare proprio a Verdi questo nuovo incontro con il pubblico.

“Buon compleanno, Maestro Verdi!” sarà dunque un ideale omaggio attraverso la musica, un modo per tornare ad ascoltare alcune delle pagine più amate di un compositore che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’opera e che, ancora oggi, continua a emozionare il pubblico di tutto il mondo.

Protagonisti della matinée saranno il soprano Ilaria Quilico, il tenore Rino Matafù e il maestro Zhu Yulong al pianoforte.

Ad accogliere la musica sarà la splendida Cappella Ducale di Palazzo Farnese, che ancora una volta farà da cornice all’incontro tra musica e arte.

Un contesto particolarmente suggestivo per una proposta che gli Amici della Lirica hanno pensato come un momento di ascolto, ma anche di condivisione e di scoperta.

Le Matinées rappresentano infatti uno dei progetti attraverso i quali l’associazione vuole avvicinare il pubblico alla musica, portandola in luoghi di grande valore storico e artistico e proponendola in una dimensione più raccolta e informale.

L’appuntamento con Verdi sarà quindi una sorta di augurio musicale al Maestro, affidato alle voci di Ilaria Quilico e Rino Matafu e al pianoforte di Youlong Zhu.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.