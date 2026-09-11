Domenica a Pecorara le premiazioni del 38esimo Concorso di Poesia Valtidoncello

Sarà la sala “Gino Albertini” del nuovo centro polifunzionale di Pecorara a fare da cornice, domenica 13 settembre dalle ore 15.00, alla attesa cerimonia di assegnazione dei premi della 38esima edizione del Concorso di Poesia Valtidoncello, promosso dal Comune di Alta Val Tidone in collaborazione con la Pro Loco di Pecorara e il sostegno della Banca di Piacenza.

A coordinare l’appuntamento, con la supervisione del Sindaco Franco Albertini e dell’Assessore alla Cultura Giovanni Dotti, sarà il Presidente della giuria Umberto Fava. A lui e agli altri componenti il compito sempre più arduo ma gratificante di scegliere il vincitore tra i dieci finalisti già selezionati: Claudio Arzani (Al rogo la poesia), Nora Calvi (Attesa), Anna Francani (Amami), Maria Francesca Giovelli (Con i piedi nel Riglio), Daniele Marchesi (Le case e le cose), Salvatore Mortilla (Cecilia), Laura Mutti (Di sposa velata), Chiara Padua (La nostralgia: la nostalgia di noi), Laura Rossi (Così vicino al cielo) e Angelo Taioli (Fili d’erba).

Durante l’evento, il Presidente Umberto Fava reciterà inoltre una antologia di brani concorrenti, che seppur non in finale sono meritevoli e lettura.

Oltre ai riconoscimenti al vincitore, ai finalisti, all’Università Pallavicina di Cortemaggiore e alla memoria di Gianluigi Pizzi, premio assegnato dallo stesso Umberto Fava, in ricordo dello storico segretario del Premio.

Per la sezione giovani Andrea Di Muzio saranno assegnati riconoscimenti a Azzurra Bersani, Dante Benedetti, Mattia Santambrogio, Laboratorio di Poesia del Comune di Vigolzone e Laboratorio di Poesia della scuola Villa Villò Montessori di Vigolzone con l’insegnante Romana Capra, Laboratorio di poesia della scuola primaria “Pietro Buscarini” di Trevozzo con le insegnanti Federica Perina, Rosy Pescatori e Annalisa Bracchi.