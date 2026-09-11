Torna a Piacenza “La Grande Cena di Boorea”, solidarietà a sostegno dell’Hospice La Casa di Iris

Giovedì 24 settembre alle 20 la Cooperativa Popolare Infrangibile di Piacenza ospiterà la VII edizione in città della Grande Cena, l’iniziativa solidale promossa da Boorea e Legacoop Emilia Ovest per sostenere l’Associazione Insieme per l’Hospice ETS. I fondi raccolti durante la serata saranno destinati all’associazione che promuove la cultura delle cure palliative, raccoglie risorse e coordina attività di volontariato a supporto dei malati gravi e delle loro famiglie accolti presso l’Hospice La Casa di Iris. Una struttura che garantisce assistenza gratuita grazie all’accreditamento con il Sistema Sanitario Regionale, al contributo dei donatori e all’impegno quotidiano dei volontari.

La serata rappresenta un’occasione per coniugare solidarietà e attenzione alla comunità, valori che da sempre caratterizzano il movimento cooperativo. Oltre alla finalità benefica, l’evento offrirà ai partecipanti un momento di convivialità all’insegna dei sapori del territorio. Il menu prevede bollicine di benvenuto, un ricco assortimento di antipasti con tagliere di salumi dell’Emilia, crostini e bruschette miste, torte salate rustiche, a seguire i tradizionali pisarei e fasò e le lasagne dell’orto bio. La cena si concluderà con torte e crostate della casa, accompagnate dai vini del territorio.

L’iniziativa prevede un’offerta minima di 40 euro. Partecipare significa contribuire concretamente al sostegno di un servizio prezioso per le famiglie che affrontano situazioni di particolare fragilità.

Per informazioni e prenotazioni, contattare gli uffici di Legacoop Emilia Ovest: 0523 318296 o scrivere a legacoop@ legacoopemiliaovest.it o boorea@boorea.it.