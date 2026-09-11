I Salumi Piacentini DOP ancora protagonisti ad ALMA, prestigioso centro di formazione della cucina italiana

Nuova lezione dedicata alle eccellenze della salumeria piacentina presso la prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana

I tre Salumi Piacentini DOP sono tornati protagonisti ad ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, prestigioso centro di formazione della cucina italiana a livello internazionale, ospitato nella splendida cornice del Palazzo Ducale di Colorno.

La nuova lezione

Nella giornata di mercoledì 9 settembre, una nuova lezione è stata dedicata alla Coppa Piacentina DOP, alla Pancetta Piacentina DOP e al Salame Piacentino DOP, nell’ambito delle attività formative rivolte a un gruppo di docenti georgiani del Dipartimento per l’Istruzione Professionale del Ministero dell’Istruzione, della Scienza e della Gioventù della Georgia e agli chef partecipanti al corso internazionale di cucina “Like an Italian”.

L’iniziativa rientra nelle attività formative previste dal progetto cofinanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Rendere riconoscibili le nostre eccellenze

Ad aprire la lezione è stato Roberto Belli, Direttore del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, che ha illustrato le ragioni che portarono la Comunità Europea, nel 1992, ad avviare un progetto per quei tempi particolarmente lungimirante: tutelare, attraverso specifici disciplinari di produzione, le eccellenze agroalimentari dei diversi Paesi europei e renderle riconoscibili ai consumatori attraverso un apposito sistema di identificazione.

L’incontro è quindi entrato nel vivo delle caratteristiche che contraddistinguono i Salumi Piacentini DOP, con un approfondimento sulla lunga e antica tradizione della norcineria piacentina. Una tradizione che trova una testimonianza particolarmente significativa nel riconoscimento di ben tre Denominazioni di Origine Protetta – Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame Piacentino – un primato che ancora oggi rappresenta un caso unico in Europa.

Il maestro Daniele Raponi

A seguire, è salito in cattedra, nel vero senso della parola, Daniele Reponi, che ama definirsi un po’ oste e un po’ salumiere, ma che è soprattutto un autentico maestro nell’arte di valorizzare gli ingredienti attraverso le sue celebri preparazioni.

Reponi ha innanzitutto sottolineato come i Salumi Piacentini DOP siano straordinari già in purezza, per poi cimentarsi nella realizzazione di tre preparazioni, una dedicata a ciascuna delle tre denominazioni.

La prima preparazione ha visto protagonista la Pancetta Piacentina DOP, proposta in un panino con Grana Padano e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. A seguire, una baguettina dedicata alla Coppa Piacentina DOP, abbinata a mozzarella tagliata finemente, uva bianca e gherigli di noce. A chiudere il percorso, il panino con Salame Piacentino DOP, accompagnato da stracchino, mela verde e cavolo cappuccio sfumato con salsa di soia, completato da un leggero velo di burro spalmato sul pane.

Grande attenzione e interesse sono stati manifestati dagli chef e dai docenti presenti, che hanno seguito con particolare partecipazione la professionalità e la maestria di Daniele Reponi nel saper esaltare e valorizzare, attraverso abbinamenti originali ed equilibrati, le diverse caratteristiche degli ingredienti utilizzati.

La degustazione

Al termine delle preparazioni, la degustazione ha rappresentato un ulteriore momento di confronto e approfondimento. I partecipanti hanno potuto assaggiare i tre panini e dialogare direttamente con Reponi, chiedendo spiegazioni e approfondimenti sulle scelte e sugli abbinamenti proposti.

Una giornata intensa e ricca di spunti, dunque, per la valorizzazione dei prodotti della salumeria piacentina tutelata, inserita in un contesto di altissimo livello qualitativo come quello di ALMA, la prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Un’esperienza resa ancora più significativa dalla possibilità di confrontarsi con futuri chef provenienti da diverse parti del mondo, portando così la conoscenza dei Salumi Piacentini DOP in un contesto autenticamente internazionale.

Un sentito ringraziamento ad ALMA e a tutto il suo staff per l’ottima organizzazione, la professionalità e l’attenzione riservata all’iniziativa, che hanno contribuito a rendere questa esperienza particolarmente significativa e di grande valore per la promozione e la conoscenza dei Salumi Piacentini DOP.