Donare il sangue prima di fare la valigia per le ferie d’agosto. Ravarani: “In estate non ci deve essere una flessione” – AUDIO

Prima di preparare la valigia per le ferie d’agosto va donato il sangue. Un gesto da non dimenticare, come sottolinea la campagna estiva di sensibilizzazione della donazione di Ausl e Avis. Sul tema è intervenuto in diretta a Radio Sound il Dottor Marco Ravarani, responsabile dell’Unità di Raccolta di Avis Provinciale.

“Noi tutte le volte durante l’estate assistiamo a una flessione della raccolta del sangue. Attenzione è una flessione che non si accompagna, come invece qualcuno potrebbe immaginare, a una flessione anche nell’utilizzo”.

La donazione avviene in totale sicurezza

Sì! Nonostante il periodo purtroppo legato al Covid la donazione avviene in sicurezza grazie alle misure messe in campo dall’Avis Provinciale di Piacenza. Si tratta di misure impostante nel pieno della pandemia, nell’aprile del 2020, e noi le abbiamo mantenute tali. Anzi sono state implementate“.

Donare il sangue prima di fare la valigia per le ferie d’agosto

AUDIO INTERVISTA al Dottor Marco Ravarani, responsabile dell’Unità di Raccolta di Avis Provinciale