Attimi di paura in un bar di piazzale Roma, donna da in escandescenze: sfonda due vetrate e minaccia i clienti, bloccata

Tensione e paura mercoledì sera a Piacenza, dove una donna ha danneggiato due vetrate ed un tavolino di un locale. L’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio.

L’episodio di forte tensione si è verificato mercoledì 29 ottobre, intorno alle ore 19:45, presso un bar in Piazzale Roma. La pattuglia del Radiomobile di Piacenza è intervenuta dopo una segnalazione alla centrale operativa, che ha descritto una donna seminuda in stato di agitazione e potenzialmente pericolosa per sé stessa e per gli altri che stava colpendo una vetrata.

Al momento dell’arrivo della pattuglia, la donna, 38enne originaria del Ghana in Italia senza fissa dimora, aveva danneggiato due vetrate del locale ed un tavolino ed aveva scagliato contro di queste una bottiglia di vetro e raccogliendone un coccio minacciava alcuni avventori e passanti.

La donna si trovava in stato di evidente alterazione psicofisica e ha messo in pericolo l’incolumità di chi si trovava nei pressi. Per questo, i militari del Radiomobile hanno cercato di calmarla, ma la situazione è rapidamente degenerata. Il capo pattuglia, appreso il pericolo, ha estratto la pistola elettrica Taser per proteggere i presenti e cercare di fermare la donna senza ricorrere però alla “violenza” diretta.

Nonostante i numerosi tentativi di dissuaderla, la donna ha continuato la sua azione minacciosa e solo successivamente, i militari sono riusciti a mettere in sicurezza la donna, che alla vista del Taser si era tranquillizzata. Un’ambulanza del 118 è intervenuta prontamente per prestare soccorso e la donna è stata medicata sul posto perché si era auto procurata un piccolo taglio all’altezza dell’addome, causato dal frammento di vetro.

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra presenti e i titolari del locale, che hanno riferito di aver temuto per la propria sicurezza a causa della condotta imprevedibile della donna. Difatti secondo quanto riferito, la donna aveva già mostrato comportamenti disturbanti poco prima dell’incidente, creando disagio tra i clienti del bar.

