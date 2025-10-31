Commiato per il Maggiore Roberto Penge, lascia l’Arma il servizio dopo 42 anni nell’Arma

Nella mattinata odierna, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, si è svolta la cerimonia di commiato in onore del Maggiore Roberto Penge che lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età, dopo oltre 42 anni nell’Arma. Nato a Camaiore (LU) nel 1965, nel 1983, seguendo una passione nata quando era ancora bambino, a soli 18 anni si arruola come allievo Carabiniere. Nemmeno il tempo di finire il corso da carabiniere effettivo, che già risulta vincitore di concorso per allievo sottufficiale.

Gli inizi

Nel 1986, al termine del percorso formativo, con il grado di Vicebrigadiere arriva in provincia di Piacenza, quale addetto alla Stazione di Fiorenzuola d’Arda. Bastano pochi mesi per capire che il ragazzo ha i numeri, così viene spedito a comandare la Squadra di Polizia Giudiziaria della Tenenza di Bobbio. Poi, dal 1989 sino al 1996, arrivano i reparti antidroga di Torino prima, e Milano poi. Esperienze straordinarie, che ne arricchiscono in maniera unica la preparazione professionale.

Ed ancora, dal 1996 al 2007 è addetto al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cremona, dove ha modo di partecipare ad importanti operazioni di servizio ed acquisire competenze specialistiche non comuni. Nel 2007 torna nel piacentino, anzi a Piacenza, per rivestire il ruolo di addetto e anche di comandante in sede vacante, dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Piacenza. Nel 2011, già Luogotenente, assume il comando della Stazione Piacenza Principale dove rimarrà sino al 2015. Successivamente, gli viene affidato il comando del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Piacenza.

La promozione

Nel 2017 viene promosso Luogotenente Carica Speciale, così raggiungendo l’apice della carriera da sottufficiale. Nel 2019, risultato vincitore di concorso, transita nel ruolo ufficiali, venendo nominato Sottotenente. Confermato quale comandante del Nucleo Informativo, continuerà a ricoprire il delicato incarico sino al 1° novembre 2025, essendo stato “trattenuto” in servizio per ulteriori 15 giorni, dopo avere compiuto i sessanta anni di età e venendo promosso Maggiore.

Un provvedimento riservato a pochi e fortemente voluto dal Comandante Provinciale, Colonnello Pierantonio Breda, che ha così inteso riconoscere al Maggiore Penge l’elevato impegno e la dedizione, che ne hanno connotato l’intero percorso professionale.

Il grazie all’Arma

Nel suo discorso di commiato, il Maggiore Penge ha espresso profonda gratitudine verso l’Arma dei Carabinieri e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso non solo professionale, ma anche di vita. Parole commosse e sentite, specie quando si è rivolto ai suoi diretti collaboratori e ai numerosi colleghi piacentini, che lo hanno conosciuto ed apprezzato nei tanti anni vissuti gomito a gomito in questa provincia. Una provincia dove il Maggiore Penge ha deciso di vivere con la propria famiglia e da dove, seguendo le orme paterne anche sua figlia Alessia, oggi Capitano in servizio in Sicilia, è partita per arruolarsi nell’Arma. Un passaggio di testimone che conferma quanto possano essere contagiosi, l’entusiasmo e la passione per gli alamari.

Il Colonnello Pierantonio Breda, dopo averne sinteticamente riassunto la carriera, ha rivolto al Maggiore Penge un sentito ringraziamento a nome suo e dell’Istituzione, augurandogli ogni gioia per il suo futuro da “pensionato” nel quale, ha sottolineato il Comandante, è certo non mancheranno occasioni per continuare a tenere viva l’amicizia e la reciproca stima sorte nei tre anni passati insieme a Piacenza.

