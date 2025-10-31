Pier Paolo Pasolini, evento a 50 anni dalla morte: pensiero ancora attuale di uno degli intellettuali più importanti e scomodi d’Italia – AUDIO

Domenica 2 novembre alle ore 21 al Teatro Filodrammatici è in programma un evento dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini a cinquant’anni dalla sua morte. Lo spettacolo è un progetto – in collaborazione tra Kabukista e Teatro Gioco Vita – che, attraversando l’enorme lascito culturale di Pasolini, rende un’immagine ancora attuale e importante di questo intellettuale, sia dal punto di vista artistico che umano.

Silvia Zacchini di Kabukista Teatro

Il pensiero di Pasolini è ancora attualissimo, anzi su certe cose è stato profetico. Le sue parole sono di oltre 50 anni fa, ma spesso troviamo la realtà di oggi.

E’ ancora oggi il nostro intellettuale più scomodo?

E’ stato tra quelli più importanti ma anche scomodi. In particolare perché pone domande scomode e ci sottrae dalla semplificazione. Quindi il fatto di interrogarci anche oggi su tanti temi trattati da Pasolini, dal mio punto di vista lo rende cardinale.

PASOLINIANA

Pier Paolo Pasolini è stato uno dei massimi intellettuali del Novecento: personaggio complesso, contraddittorio, ingombrante, candido e oscuro, quasi profetico in alcune analisi, poco incline a rassicurare ma, anzi, cardinale proprio per la sua capacità di suscitare interrogativi, evidenziare contraddizioni e approfondire dubbi.

A cinquant’anni dalla sua tragica scomparsa, Kabukista teatro, in collaborazione con Teatro Gioco Vita, gli dedica una serata nella quale esplorarne sia l’opera che la dimensione privata, attraverso un affascinante itinerario nel suo enorme lascito: dal cinema alle lettere private, alle interviste, i romanzi, l’attività giornalistica.

Ad accompagnare questo viaggio, di parole e musica, alcune delle figure che di Pasolini, e della scena culturale del secolo scorso, hanno costituito l’orizzonte umano, artistico e intellettuale: Elsa Morante, Laura Betti, Ninetto Davoli, Alberto Moravia e Maria Callas.

La musica – composta appositamente per lo spettacolo – verrà eseguita dal vivo dalla band dei Kubri capitanata da Riccardo Cavicchia.

Regia: Silvia Zacchini

Con Arianna Farao, Francesco Ghezzi, Matteo Ippolito, Salvatore Mortilla, Serena Varrucciu, Silvia Zacchini

Musica Kubri

Costumi Frida’s View

Maschere/minuteria Silvia Zacchini

Informazioni

Teatro Filodrammatici, via Santa Franca 33 Piacenza

Info e biglietteria TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 PC tel. 0523.315578

biglietteria@teatrogiocovita.it biglietteria online www.vivaticket.com

biglietto unico 10 euro.

