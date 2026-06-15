Giocattoli per i bimbi ricoverati, il grande dono di Rossetti Market a Pediatria

Un gesto di generosità che porta sorrisi, momenti di svago e un po’ di leggerezza ai bambini ricoverati. È questo il significato della donazione di giocattoli destinati a Pediatria e neonatologia, resa possibile grazie all’iniziativa solidale promossa dal mega store Rossetti Market di Alseno nell’ambito di una proposta di Asso Giocattoli, l’associazione italiana delle imprese che operano nei settori dei giochi, dei giocattoli e dei prodotti per la prima infanzia.

La consegna

La consegna si è svolta alla presenza di Cristina Cicero, medico di Pediatria e neonatologia e della coordinatrice infermieristica Carlotta Granata. Per Rossetti Market erano presenti Giuseppe Rossetti, titolare del Mega Store di Alseno, e Jessica Filippi, responsabile marketing.

L’iniziativa, giunta al secondo anno, ha coinvolto circa un centinaio di famiglie. I clienti sono stati invitati, in totale libertà, a scegliere e donare un giocattolo destinato ai bambini ricoverati in Pediatria. I doni raccolti grazie alla generosità dei clienti sono stati successivamente integrati dall’azienda, fino a raggiungere un valore complessivo di circa 1.500 euro.

Solidarietà e attenzione al territorio

“Si tratta di un progetto che ci sta particolarmente a cuore perché unisce solidarietà, attenzione al territorio e valore educativo – spiegano Giuseppe Rossetti e Jessica Filippi – Oltre alla raccolta di giocattoli, l’iniziativa rappresenta un’occasione per sensibilizzare le famiglie e i bambini all’importanza del dono e della condivisione”.

Particolarmente significativo è infatti il coinvolgimento dei più piccoli, chiamati a scegliere un gioco da destinare a un loro coetaneo ricoverato in ospedale. Un gesto semplice ma ricco di significato, che favorisce empatia, attenzione agli altri e senso di comunità.

Molto più di un semplice regalo

“Questa donazione rappresenta molto più di un semplice regalo – sottolineano Cristina Cicero e Carlotta Granata – I giochi contribuiscono a rendere più serena la permanenza in ospedale dei bambini e offrono occasioni di svago e distrazione durante il percorso di cura. Ringraziamo Rossetti Market, Asso Giocattoli e tutte le famiglie che hanno aderito all’iniziativa per la sensibilità dimostrata nei confronti dei nostri piccoli pazienti”. I giocattoli saranno utilizzati nei diversi spazi e servizi aziendali e dedicati ai più piccoli, contribuendo a creare un ambiente sempre più accogliente e a misura di bambino, dove l’attenzione alla cura si accompagna al benessere emotivo dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy