Scuola all’ex Manifattura Tabacchi, Soresi (FdI): “Coinvolgere nel percorso partecipativo gli abitanti del quartiere”

“La nuova scuola che sta sorgendo nel comparto dell’ex Manifattura Tabacchi (quartiere Infrangibile) risulta ancora priva di denominazione, nonostante la sua apertura sia stata fissata tra pochissime settimane”. Per questo Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, raccogliendo le sollecitazioni di alcuni residenti, ha presentato un’interrogazione chiedendo che nel percorso partecipativo siano coinvolti anche gli abitanti del quartiere.

“La riqualificazione in corso ha suscitato numerose perplessità e critiche da parte dei residenti, molti dei quali hanno manifestato insoddisfazione per alcune scelte progettuali e per la limitata condivisione delle decisioni che hanno interessato il quartiere, osserva Soresi. “Anche per questo, rappresenterebbe un buon segnale coinvolgere i residenti nel percorso di partecipazione che l’Amministrazione comunale afferma di aver avviato al fine di scegliere la denominazione della nuova scuola, anche considerando che l’Istituto accoglierà prevalentemente studenti residenti nel quartiere e nelle aree limitrofe”.

“Diversi abitanti del quartiere – prosegue la capogruppo – hanno manifestato il desiderio di partecipare al percorso di partecipazione ed alcuni di essi hanno avanzato alcune proposte, tra cui quella di intitolare la scuola ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della lotta alla mafia, della legalità e del servizio allo Stato. Un’intitolazione, questa, che rappresenterebbe un forte messaggio educativo rivolto alle giovani generazioni. Inoltre, si tratterebbe della prima scuola cittadina dedicata ai due magistrati”.

Soresi ha quindi chiesto all’Amministrazione quali siano le modalità, i tempi e i soggetti che verranno coinvolti nel percorso partecipativo e se ritenga opportuno coinvolgere nel percorso i residenti del quartiere Infrangibile. Infine, ha domandato se tra le ipotesi al vaglio vi sia anche quella di intitolare la scuola a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, riconoscendone l’alto valore simbolico ed educativo.

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