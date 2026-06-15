Schianto frontale sulla Provinciale per Cadeo, due feriti: grave una donna, soccorsa in eliambulanza – FOTO

Grave incidente stradale lungo la Strada Provinciale 587, nei pressi del bivio per Cadeo, dove una Nissan Qashqai e un furgone Mercedes Sprinter si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.
Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un terzo furgone.
Ad avere la peggio è stata la conducente dell’auto, che dopo l’impatto è finita fuori strada ribaltandosi in un campo. La donna è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma.
Ferito anche il conducente del Mercedes Sprinter, che è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Piacenza.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Rossa di Cadeo, l’auto infermieristica di Fiorenzuola e l’elisoccorso decollato da Parma.
I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola.