Schianto frontale sulla Provinciale per Cadeo, due feriti: grave una donna, soccorsa in eliambulanza – FOTO

15 Giugno 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
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Grave incidente stradale lungo la Strada Provinciale 587, nei pressi del bivio per Cadeo, dove una Nissan Qashqai e un furgone Mercedes Sprinter si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un terzo furgone.

Ad avere la peggio è stata la conducente dell’auto, che dopo l’impatto è finita fuori strada ribaltandosi in un campo. La donna è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma.

Ferito anche il conducente del Mercedes Sprinter, che è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Piacenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Rossa di Cadeo, l’auto infermieristica di Fiorenzuola e l’elisoccorso decollato da Parma.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola.

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