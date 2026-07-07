La forza della solidarietà, a Pianello e Alta Val Tidone raccolti oltre 19 mila euro per la Croce Rossa

Due paesi e una comunità unita nel nome della beneficenza. A suggellare il patto di collaborazione tra Pianello e Alta Val Tidone non poteva che essere il fiume Tidone che nelle scorse settimane è stato palcoscenico di una serata all’insegna dell’eleganza, dell’enogastronomia di qualità, dell’amicizia ma soprattutto della solidarietà. La cena promossa infatti da Ale e Nat Affair in collaborazione con le amministrazioni comunali dei due paesi e numerose associazioni, sponsor e volontari, ha permesso di raccogliere oltre 19mila euro da destinare alla Croce Rossa Italiana per l’acquisto di una nuova ambulanza che servirà la comunità della Val Tidone.

“Volevamo creare un’atmosfera di festa semplice e conviviale che ricordasse le antiche sagre di paese durante la quale tutti potessero sentirsi a proprio agio – raccontano Ale e Nat – E così è stato grazie al supporto di tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e a tutti coloro che hanno partecipato permettendoci di raggiungere un risultato insperato”

La zona del lungo Tidone, nel comune di Pianello, è stata rimessa a nuovo nei giorni precedenti con interventi di sfalcio e pulizia. “La riqualificazione del lungo Tidone è uno degli obiettivi della nostra Amministrazione – sottolinea il Sindaco di Pianello Mauro Lodigiani – e questo straordinario evento ci ha permesso di attivare alcune azioni che continueremo prossimamente per cercare di restituire quest’area alla fruizione della cittadinanza”.

Tra una proposta culinaria d’eccezione, un allestimento semplice ed elegante fatto di tovaglie colorate bianche e rosse e festoni, un’illuminazione tenue ma efficace, i giochi di una volta e intrattenimento, la serata è trascorsa piacevolmente sull’onda del piacere di stare insieme, di condividere e fare del bene.

“Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo speciale evento – sottolineano Lodigiani e il Sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini, uniti in questa proficua collaborazione – In primis Ale e Nat per il loro entusiasmo, la dedizione e la generosità con cui si sono spese per la riuscita della serata. E insieme a loro le Associazioni di Pianello, vitali per la nostra Comunità: Pro Loco, Società Operaia, Gruppo Alpini, Amici di Roccapulzana, Associazione Giovani, il comitato eventi Alta Val Tidone, la Pro Loco di Pecorara, Comitato Sala Mandelli, Comitato Val da Sur Busseto, Pro Loco Stra e Trevozzo”.

“Un ringraziamento di cuore anche a Enrica Oddi della Trattoria Chiarone per aver predisposto e offerto i secondi di carne. Grazie al loro straordinario impegno e alla loro sensibilità è stato possibile fare beneficenza alla Croce Rossa, un risultato che ci rende orgogliosi e che dimostra ancora una volta il grande valore del volontariato sul nostro territorio”.

A ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla serata è stato anche Carlo Fontana, amministratore con delega alle Associazioni del Comune di Alta Val Tidone, che si candida ad ospitare una prossima edizione: “Sono fiero del lavoro che ogni giorno le nostre associazioni svolgono a favore della comunità. I volontari rappresentano una risorsa fondamentale: senza il loro contributo sarebbe molto più difficile organizzare eventi e valorizzare il nostro territorio. Un sincero grazie anche a tutti i fornitori e alle aziende che hanno sostenuto questa iniziativa, contribuendo al raggiungimento di questo importante traguardo”.

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