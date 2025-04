Alta Val Tidone, al via il dopo scuola gratuito a Trevozzo e Nibbiano: “Opportunità per le famiglie”

E’ partito ieri mercoledì 2 aprile nelle scuole primarie di Trevozzo e Nibbiano il servizio gratuito di dopo scuola attivato dal Comune di Alta Val Tidone grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del progetto Stami “L’appennino c’è e cammina insieme a noi”.

Fino al 28 maggio, con ripresa dal mese di settembre, i bambini delle due scuole – attualmente 16 a Trevozzo e 29 a Nibbiano – potranno rimanere in orario pomeridiano (fino alle ore 16.00) per due giorni alla settimana (lunedì e mercoledì) all’interno dell’istituto, dove verranno seguiti nell’esecuzione dei compiti.

Il servizio mensa (dalle 12.30 alle 13.30) e il servizio di traporto pubblico relativi al progetto sono gratuiti. E’ possibile aderire anche a uno solo dei due giorni (in questo caso il servizio di trasporto pubblico non viene erogato).

“E’ un’opportunità fondamentale per le famiglie di Alta Val Tidone – sottolinea il Sindaco Franco Albertini – a cui grazie a questo servizio andiamo incontro nella sempre complicata conciliazione dei tempi casa-lavoro. Dopo la pausa estiva il progetto proseguirà fino a dicembre e, in base ai fondi e alle adesioni, puntiamo a confermarlo anche per il 2026″.

“Come Amministrazione abbiamo sempre puntato ad implementare i servizi per le famiglie, rendendoli ove possibili gratuiti, in modo che si possa considerare sempre di più l’Alta Val Tidone come luogo ideale per costruire il proprio progetto di vita e riteniamo che anche questo servizio gratuito sia un passo in questa direzione”.

Il progetto I.T.I. – STAMI – “L’Appennino c’è e cammina” è approvato con DGR. n. 1566/2024 e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna grazie al Fondo Sociale Europeo+. Per ogni informazione è possibile contattare il Comune di Alta Val Tidone (Antonella Croci – telefono 0523993712).