Il mondo del Volontariato, in una serata speciale a Castelsangiovanni con la proiezione di “SeventyFive Bpm”

Il mondo del Volontariato nella nostra provincia è sempre molto attivo e presente nelle sue molteplici forme, fornendo un supporto insostituibile soprattutto in ambito socio-sanitario.

Il mondo del Volontariato, rendere merito a chi dona

Castelsangiovanni vuole rendere merito a tutti coloro che donano capacità e tempo agli altri, con una serata che ruota intorno alla presentazione della nuova versione del cortometraggio Seventyfive Bpm, che sarà proiettato in anteprima nel formato cinemascope e con l’audio multicanale che consentirà un ancor maggior coinvolgimento emozionale degli spettatori.

Non solo, il film che racconta la storia vera del trapianto di cuore tra due bambini – che ha fatto il giro del mondo – per la prima volta in assoluto vedrà parte della colonna sonora eseguita dal vivo dai musicisti che l’hanno arrangiata.

Il mondo del Volontariato, in una serata

Organizzato dall’Amministrazione comunale, l’evento si terrà venerdì 4 aprile alle ore 21 al Cinema Moderno di Castelsangiovanni, con ingresso libero a cui sono invitate le varie organizzazioni di volontariato nonché il personale sanitario del territorio.

Il regista

«Siamo onorati che il nostro cortometraggio torni al cinema in questa nuovissima veste – commenta il regista Tiramani –. Con il Cineclub Piacenza e con Aido stiamo lavorando da un anno e mezzo per diffondere in tutto il mondo la cultura della “donazione” ed essere chiamati a presentare il corto al Senato della Repubblica e alla Mostra del Cinema di Venezia dimostra che abbiamo colto pienamente nel segno, soprattutto con le tante persone che dichiarano di essere divenute donatrici potenziali proprio dopo aver visto il nostro film».

Il Sindaco

«Una bellissima e lodevole iniziativa – commenta il sindaco di Castelsangiovanni, Valentina Stragliati – che abbiamo scelto di ospitare e promuovere con grande piacere, al nostro amato Cinema Teatro Moderno, al fine di valorizzare i valori portati avanti quotidianamente dal mondo del volontariato, che prevedono in primis la cultura del donare a coloro che hanno più bisogno, senza chiedere nulla in cambio».