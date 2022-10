Edizione straordinaria a Cremona del mercatino dell’antiquariato e del modernariato il 1 novembre

Il 1° novembre Piazza Stradivari, i portici del Cortile Federico II, Piazza della Pace e le vie del centro, a pochi passi dal Duomo, si animeranno per un’edizione straordinaria del Mercatino dell’Antiquariato e del Modernariato di Cremona “Un tuffo nel passato” con la presenza di 100 espositori selezionati provenienti da varie regioni d’Italia.

La manifestazione si svolge ogni terza domenica del mese da più di 25 anni nel centro della città (il calendario completo delle edizioni si può trovare su www.untuffonelpassatocremona.com/calendario-eventi).

Attorniati da antichi palazzi sarà piacevole curiosare tra mobili antichi e di modernariato, ammirare oggetti in argento, vetri, porcellane preziose, bijoux, orologi, stampe, libri antichi (anche del ‘700) o edizioni ormai introvabili in libreria. I collezionisti di dischi potranno scoprire edizioni rare o che sono state pietre miliari della storia della musica. E poi abiti ed accessori vintage di qualità, monete, cartoline, giocattoli d’epoca e altro ancora: tante tessere per ricostruire un passato da alcuni dimenticato, da altri mai conosciuto.

Piazza Stradivari con Piazza della Pace e i Portici del Cortile Federico II, che fanno da incantevole scenario al Mercatino dell’Antiquariato e del Modernariato, si trovano a pochi passi dai principali monumenti di Cremona.

Piazza Duomo, Il Museo del Torrazzo, il Museo Diocesano, il Museo del Violino, il Museo Ala Ponzone racchiudono tesori meritevoli di essere visti e conosciuti (maggiori dettagli sul sito www.turismocremona.it e shop.targetturismo.com/it/).

Si può approfittare di una visita a Cremona anche per gratificare il palato visitando le antiche osterie, trattorie, locande in cui gustare i tradizionali piatti della cucina cremonese. Una visita la meritano anche le botteghe storiche e le pasticcerie in cui assaporare prelibatezze e golosità tipiche della città.

Per informazioni (tel: 335 7120025 – www.untuffonelpassatocremona.com)